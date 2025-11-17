今（17）日起ATM領普發一萬了！麥當勞表示，最新APP放送11大優惠券，五招「免費送薯條」買法分享，早餐還請你吃薯餅，搭配「買一送一」歲末雙享祭電子優惠券更划算。漢堡王表示，「地瓜薯條買一送一」69元、「+1元多一件」歲末歡慶優惠券。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新兩大速食優惠，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞優惠買一送一！五招「免費送薯條」買法分享 早餐請吃薯餅
麥當勞本周最新APP全球版門市限定11大優惠券：
◾️即日起至11月23日，買超值全餐「免費送小薯」
◾️即日起至11月30日，單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」、單點雙層四盎司牛肉堡「免費送中薯」、單點大麥克／勁辣雞腿堡「免費送小薯」、單點雙層牛肉吉事堡「免費送小薯」、單點經典滿福系列「免費送薯餅」、單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、買超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、單筆消費滿額「免費送中薯」、手機點餐限定買超值全餐「免費送麥脆雞腿（原味／辣味）1塊。
光是「免費送小薯或中薯」優惠券算一算就有5張，購買早餐漢堡也「免費送薯餅」，喜歡薯條與薯餅的朋友要把握。
麥當勞歲末雙享祭「買一送一」！門市現場或歡樂送都優惠，即日起至12月9日（或售完為止），電子優惠券點此看；買一送一喝焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂、零卡可口可樂、雪碧、檸檬風味紅茶。
早餐兩件「薯餅」59元、兩件「豬肉滿福堡」69元、兩件「現烤焙果」89元、兩件「6塊麥克雞塊」99元；主餐2件99元開吃麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊、「四盎司牛肉堡」則是2件149元；雙人餐209元享指定雙主餐搭配4塊麥克鷄塊、中薯、2杯38元飲品。
提醒大家，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
漢堡王：買一送一！「加1元多一件」歲末歡慶優惠券
漢堡王表示，即日起至11月20日，「地瓜薯條買一送一」69元、「西部小華堡買一送一」109元；111元「火烤雙堡」爽吃火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡、199元「超值雙堡配」則有雙層華堡（原味／辣味）＋美式花生雙層脆雞堡。
即日起至12月31日還有漢堡王「歲末歡慶優惠券」，爽吃4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
資料來源：麥當勞、漢堡王
