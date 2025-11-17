入秋以來最有感降溫的冷空氣逐漸南下，前中央氣象局局長鄭明典表示，今（17）日早上衛星雲圖出現特殊的「雲街」，並尋找到冷空氣的前緣，目前正逐漸往南接近台灣，氣溫也將越來越低。
冷空氣流經暖水面 台灣北方出現「雲街」
鄭明典透過臉書發文指出，經過觀察記錄，冷空氣流經暖水面時，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，受風場影響後逐漸形排列成雲街，因此從衛星雲圖上判斷冷空氣流過的範圍，也可以找到冷空氣的前緣。
冷空氣逼近 不只降溫還會下雨
鄭明典分享，目前在台灣上空出現明顯的雲街界面，應該就是一道比較顯著的冷空氣前緣，除了降溫外，冷空氣前緣也是風速開始增強的地方，容易有地形雨，不過，氣壓改變也會改變區域風場，有可能在冷空氣到達前就先有雨。
中央氣象署提醒，今天東北季風增強，是入秋最強一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，越晚氣溫越低，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21度至24度；到了晚上降到19度、20度，其他地區今天白天高溫約26度至30度，還是比較舒適的天氣，不過早晚溫差大，低溫約20度至22度。
降雨部分，氣象署說，迎風面水氣較多，雨勢也同樣越晚越大，其中包括基隆北海岸、東北部、大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨機率，桃園以北其他地區亦有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署、鄭明典臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭明典透過臉書發文指出，經過觀察記錄，冷空氣流經暖水面時，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，受風場影響後逐漸形排列成雲街，因此從衛星雲圖上判斷冷空氣流過的範圍，也可以找到冷空氣的前緣。
鄭明典分享，目前在台灣上空出現明顯的雲街界面，應該就是一道比較顯著的冷空氣前緣，除了降溫外，冷空氣前緣也是風速開始增強的地方，容易有地形雨，不過，氣壓改變也會改變區域風場，有可能在冷空氣到達前就先有雨。
中央氣象署提醒，今天東北季風增強，是入秋最強一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，越晚氣溫越低，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21度至24度；到了晚上降到19度、20度，其他地區今天白天高溫約26度至30度，還是比較舒適的天氣，不過早晚溫差大，低溫約20度至22度。
降雨部分，氣象署說，迎風面水氣較多，雨勢也同樣越晚越大，其中包括基隆北海岸、東北部、大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨機率，桃園以北其他地區亦有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨。