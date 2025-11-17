我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗近日「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，並祭出反擊措施。隨著日本與中國的關係趨於緊張，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）近日在社群平台發文，強調美日同盟將堅定維護台海和平與穩定，並反對任何試圖以武力或脅迫方式改變區域現狀的行為。葛拉斯在社群平台X（舊稱推特）上，以英文和日文寫道：「我們始終秉持共同信念，永遠堅守使命。與七大工業國集團（G7）夥伴關係一樣，美日同盟堅定不移地決心維護台海的和平與穩定，做為自由開放印太地區的一環。」葛拉斯也在文中強調：「我們強烈反對任何單方面企圖藉由武力或脅迫方式改變區域現狀的行徑。」葛拉斯還在貼文中附上了高市早苗與美國總統川普（Donald Trump）上月在橫須賀海軍基地登上美國航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）的照片。葛拉斯連日以來發文諷刺中國，日前他PO出一張耶誕節卡片圖片，並寫道：「謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了。」高市早苗7日在國會針對中國入侵台灣的「台灣有事」表示，中國若對台灣採取攻擊行動，可被視為日本「存立危機事態」，並啟動集體自衛權，暗示若台海爆發衝突東京可能採取軍事行動。次日，中國駐大阪總領事薛劍發文稱「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」引發日本社會強烈譴責，日中外交也迅速升溫至對抗層級。中國與日本互相召見大使抗議，中國外交部更呼籲公民暫時避免前往日本，中國教育部也發布留學預警，建議民眾謹慎規劃赴日留學。