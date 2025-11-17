中央氣象署表示，今（17）日東北季風增強，是入秋最強一波冷空氣，北台灣開始降溫，桃園以北及宜蘭晚上氣溫將降到19、20度。許多人也開始換季，但拿出秋冬衣服時，卻發現衣服有怪味，甚至發黃等情況。有25年打理家務經驗的前家政婦マミ表示，會有這些問題，主要是保存方式不當造成，她也分享換季時正確收納衣服的方法。
別用塑膠袋包衣服 濕氣悶住易泛黃發霉
家政婦マミ表示，許多人把送洗的衣服取回後，外層塑膠袋沒有拿掉就直接掛進衣櫃裡，但塑膠袋不能透氣，容易把濕氣悶在衣服裡，造成衣服發霉或泛黃。現在有些乾洗店改用可以長期保管的透氣防塵套，這種可以掛進衣櫥裡保存，如果不確定袋子透不透氣，可以把塑膠袋取下，換成不織布防塵套。
羊毛、絲質長期壓縮 小心異味、受損
為了節省收納空間，很多人會使用壓縮袋，但如果是長期保存，壓縮後會讓濕氣難以排出，衣服也會因此產生異味或布料受損，尤其是羊毛、絲質等材質更容易被影響，建議壓縮袋用於短期換季收納，如果是要長期保存，還是選擇透氣的收納袋比較好。
防蟲劑放一種！依使用說明擺放
有些人會在衣服收納裡擺放防蟲劑，並認為多放幾種更能防蟲，マミ指出，不同成分可能互相抵銷效果，甚至會產生異味，正確的方法是一次只用一種類型，並依照使用說明放在適當的位置。
另外，衣櫃和收納櫃通常是容易累積濕氣的地方，如果沒有任何除濕措施，就會產生異味或發霉，可以在衣櫃中放除濕劑，或是把衣服放在墊高的木板上，保持空氣流通，並定期打開通風，維持乾燥環境。マミ提醒，可以檢查一下換季衣服收納，明年重新拿出來時，才能有狀態良好的衣服。
資料來源：中央氣象署、家政婦マミ
我是廣告 請繼續往下閱讀
家政婦マミ表示，許多人把送洗的衣服取回後，外層塑膠袋沒有拿掉就直接掛進衣櫃裡，但塑膠袋不能透氣，容易把濕氣悶在衣服裡，造成衣服發霉或泛黃。現在有些乾洗店改用可以長期保管的透氣防塵套，這種可以掛進衣櫥裡保存，如果不確定袋子透不透氣，可以把塑膠袋取下，換成不織布防塵套。
為了節省收納空間，很多人會使用壓縮袋，但如果是長期保存，壓縮後會讓濕氣難以排出，衣服也會因此產生異味或布料受損，尤其是羊毛、絲質等材質更容易被影響，建議壓縮袋用於短期換季收納，如果是要長期保存，還是選擇透氣的收納袋比較好。
有些人會在衣服收納裡擺放防蟲劑，並認為多放幾種更能防蟲，マミ指出，不同成分可能互相抵銷效果，甚至會產生異味，正確的方法是一次只用一種類型，並依照使用說明放在適當的位置。
另外，衣櫃和收納櫃通常是容易累積濕氣的地方，如果沒有任何除濕措施，就會產生異味或發霉，可以在衣櫃中放除濕劑，或是把衣服放在墊高的木板上，保持空氣流通，並定期打開通風，維持乾燥環境。マミ提醒，可以檢查一下換季衣服收納，明年重新拿出來時，才能有狀態良好的衣服。