中央氣象署表示，東北季風影響發布「大雨特報」，今（17）日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲；氣象署也同步發出「陸上強風特報」，除了台北、南投、嘉義市、花蓮外，其餘縣市都要嚴防8級以上陣風。
🟡大雨特報
📌影響時間：17日上午至17日晚上
📍大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市
🟡陸上強風特報
📌影響時間：17日晨至18日晚上
📍橘色燈號（平均風9級以上、陣風11級以上）：臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣
📍黃色燈號（平均風6級以上、陣風8級以上）：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
氣象署提醒，今天東北季風增強，是入秋最強一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，越晚氣溫越低，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21度至24度；到了晚上降到19度、20度，其他地區今天白天高溫約26度至30度，還是比較舒適的天氣，不過早晚溫差大，低溫約20度至22度。
降雨部分，氣象署說，迎風面水氣較多，雨勢也同樣越晚越大，其中包括基隆北海岸、東北部、大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨機率，桃園以北其他地區亦有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌影響時間：17日上午至17日晚上
📍大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市
🟡陸上強風特報
📌影響時間：17日晨至18日晚上
📍橘色燈號（平均風9級以上、陣風11級以上）：臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣
📍黃色燈號（平均風6級以上、陣風8級以上）：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
降雨部分，氣象署說，迎風面水氣較多，雨勢也同樣越晚越大，其中包括基隆北海岸、東北部、大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨機率，桃園以北其他地區亦有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨。