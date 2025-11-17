麥當勞奶昔停售9年回來了！11/19開賣69元　奶昔大哥毛毛包同步搶

奶昔控瘋掉！麥當勞表示，停賣9年的超人氣「奶昔」確定回歸，推出香草奶昔、草莓奶昔2種口味，搭配奶昔大哥紙杯，11月19日限定12家門市餐廳開賣資訊一次看；韓國同款「奶昔大哥毛毛包」、台灣限定「奶昔大哥購物袋」周邊也開搶。
麥當勞奶昔回歸！香草、草莓口味12家門市開賣
睽違9年，鐵粉敲碗有夠久的「麥當勞奶昔」確定回來了！麥當勞表示，一次推出香草、草莓兩款口味，11月19日起10:30至晚上10:00，於全台12間指定餐廳試賣奶昔，嘗鮮價單點69元。麥當勞表示，未來將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳；目前規劃明（2026）年將再有更多餐廳加入試賣行列。
據了解，「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，搶先回歸的香草口味與奶昔的純濃奶香完美融合最經典；草莓口味則喝得到微酸微甜的果香。
麥當勞表示，「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主。
「麥當勞奶昔」回歸開賣資訊一覽
時間：11月19日起10:30至晚上10:00
地點：全台12家門市餐廳試賣，台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。
價格：單點69元。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
韓國同款「奶昔大哥毛毛包」、台灣麥當勞限定「購物袋」周邊開搶！
總算等到麥當勞韓國同款「奶昔大哥毛毛包」、台灣還開發限定「奶昔大哥購物袋」，11月19日上午10:30起在全台麥當勞餐廳販售（數量有限，售完為止），活動期間，餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐（包括超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒、Happy Meal），可以149元優惠價加購「奶昔大哥毛毛包」、或直接以199元單個購買；每人每筆消費限購4個。
台灣限定「奶昔大哥購物袋」則是單買59元，輕巧耐用的袋身使用100%回收塑料材質，有著奶昔大哥的招牌笑臉。
除了「麥當勞奶昔」堪稱粉絲最懷念「絕版神物」，過去同樣受到大家敲碗再賣的停產速食商品，還有肯德基的比司吉和原版雞米花；今年肯德基也曾限時回歸「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」、「勁爆雞米花」等經典商品，讓消費者解解饞。
資料來源：麥當勞、肯德基
總算等到麥當勞韓國同款「奶昔大哥毛毛包」、台灣還開發限定「奶昔大哥購物袋」，11月19日上午10:30起在全台麥當勞餐廳販售（數量有限，售完為止），活動期間，餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐（包括超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒、Happy Meal），可以149元優惠價加購「奶昔大哥毛毛包」、或直接以199元單個購買；每人每筆消費限購4個。
台灣限定「奶昔大哥購物袋」則是單買59元，輕巧耐用的袋身使用100%回收塑料材質，有著奶昔大哥的招牌笑臉。
