UNIQLO買外套不要買貴了！入秋最強冷空氣襲台，意味冬天也即將正式到來，許多人也開始整理衣櫃汰舊換新，然而平價服飾UNIQLO就是許多人愛買外套的首選，像是羽絨外套、連帽外套等等，都是冬天換裝超多人喜歡入手。然而就有網友討論「UNIQLO每次都會買貴覺得很嘔，到底要什麼時間入手比較好？」貼文引爆廣大迴響，有內行人就表示要透過UQ搜尋來看價格曲線，抓準時機就能省超多錢。
有網友在社群平台「Dcard」貼文指出「每次去買UNIQLO的時候都會不小心買貴，去年買一件外套想說已經有折扣2990買下去，下一週去看就變1990....當下看到真的很傻眼，又不想當奧客退貨又重買，大家都怎麼抓準下手時機？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「UNIQLO真的是最標準早買早享受，晚買享折扣」、「我也是買一件3990的，過沒幾天去看降到2990超想哭」、「一切都只能看人品，有時候就會撿到最低價格」。不過也有內行人表示「用UQ搜尋去看價格曲線！抓準時機就可以了」、「之前看人家教UQ搜尋看價格曲線，省超多錢囉！可以試試看喔，去年買外套就現省1000元」。
UNIQLO冬天買法內行早破解！外套秒省1000元：省超多錢
如果你也是UNIQLO的愛好者，那你就真的要把「UQ搜尋」這個網站記起來，這是一個可以觀察到UNIQLO所有商品的「價格曲線」網站，只要到UNIQLO官網找尋自己喜歡的單品，並把商品名稱後6位數字編碼複製下來，丟上UQ搜尋的欄位，就能清楚看到這個單品有沒有降價過、曾經何時降價、歷史最高以及最低價格。
那看這個曲線要怎麼樣去判斷是不是最低價格？專講服飾的YouTube頻道「質男日著」就曾經有解釋過，UNIQLO的特價規則主要分為「限時特價」以及「紅標特價」兩種，「限時特價」是一件單品在特定時段會有優惠，但到了下週就會調回原價；「紅標特價」則是已經要出清，經常會出現在換季居多，接著價格會越來越低直到賣完為止。
所以當你今天在UQ搜尋找一項單品，發現他的曲線是「上下上下」的話，這件商品就是所謂「限時特價」，只要抓準時機點，就能入手撿到最便宜價格；如果發現單品曲線是「一路往下」，那這件單品是「紅標特價」，通常在第2至第3個級距就會賣光，例如原價990>特價790>特價590（這裡差不多就要下手）。
內行公開的秘密「UQ搜尋超好用」！UNIQLO換季出清、感謝祭時間也要記
《NOWNEWS》記者也是UQ搜尋的愛用者，自從知道這個網站之後，常常要入手單品都會先查詢價格曲線，實在非常好用，上禮拜記者在UNIQLO買一些冬天衣服，看到一件「KAWS+Warhol印花休閒上衣」超級特價290元，立刻使用UQ搜尋一查，果然價格曲線直接一路往下，已經從990元下降5個檔次到290元，就是屬於「限時特價商品」，庫存也已經剩下不多，立刻入手現省700元。
除此之外，搭配UQ搜尋使用時，也要記得記得UNIQLO的優惠折扣時間，像是最近月底應該會迎來一波換季出清潮，接著12月中應該也會有感謝祭，到了年底還有年末祭以及明年1月新年祭，想撿便宜的民眾可就不要錯過這些優惠時段，搭配UQ搜尋讓你買衣服省超多錢！
資料來源：UQ搜尋、質男日著
