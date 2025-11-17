我是廣告 請繼續往下閱讀

去年買一件外套想說已經有折扣2990買下去，下一週去看就變1990....當下看到真的很傻眼

▲網友討論去買UNIQLO總是會遇到才剛買，結果單品過沒多久就降價，讓人感到非常虧。（圖／記者賴禹妡攝）

「用UQ搜尋去看價格曲線！抓準時機就可以了」、「之前看人家教UQ搜尋看價格曲線，省超多錢囉！可以試試看喔，去年買外套就現省1000元」。

UNIQLO冬天買法內行早破解！外套秒省1000元：省超多錢

這是一個可以觀察到UNIQLO所有商品的「價格曲線」網站

▲UQ搜尋可以查詢UNIQLO所有商品的價格曲線，非常適合拿來入手之前做好功課，保證不再買貴。（圖/UQ搜尋官網）

UNIQLO的特價規則主要分為「限時特價」以及「紅標特價」兩種

發現他的曲線是「上下上下」的話，這件商品就是所謂「限時特價」

如果發現單品曲線是「一路往下」，那這件單品是「紅標特價」

▲曲線遇到這種「上下上下」的就是店內熱銷商品，屬於「限時特價」，就要抓準時機入手。（圖/UQ搜尋官網）

內行公開的秘密「UQ搜尋超好用」！UNIQLO換季出清、感謝祭時間也要記

果然價格曲線直接一路往下，已經從990元下降5個檔次到290元，就是屬於「限時特價商品」，庫存也已經剩下不多，立刻入手現省700元。

▲「KAWS+Warhol印花休閒上衣」超級特價290元，曲線一查就發現不斷往下，屬於「紅標特價」商品，現在已經是超低價可以直接入手。（圖/UQ搜尋官網）

像是最近月底應該會迎來一波換季出清潮，接著12月中應該也會有感謝祭，到了年底還有年末祭以及明年1月新年祭