▲館長曬出李慶元向他借錢的對話紀錄。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

網紅「館長」陳之漢再捲風波！成吉思汗健身俱樂部元老員工李慶元、公司總監吳明鑒及高階主管小偉近日開直播爆料，指控館長涉職場性騷擾、投資黑幕與私生活混亂等，事件曝光後引發社會熱議。對此，館長16日在直播中正面開撕，反駁指控，並怒控3人滿嘴謊話，還說3人欠他錢，甚至連車都是他出錢買的，更公開李慶元向他借款的對話紀錄，強調「他們就是一個恐嚇集團」。館長16日在直播中正面對決3名爆料人，痛批對方滿嘴謊話，還情勒、恐嚇勒索他長達好幾年！怒斥「這3人一個月在公司開銷將近100萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩都來我家領薪水，總計5輛車，5台車裡面有保時捷和奧迪，指控我性騷擾那個是開奧迪，但他們連吃的喝的都要我付」。館長解釋，第一時間沒有出面反駁，就是想看這些人究竟要講什麼，至於為什麼對方要被爆料他？館長表示，起因是2、3個月前，對方要叫館長買車，但他說不能再給他們買；後來對方說要領薪水，但館長說要更改，因此就不爽的在11月7日對他恐嚇，李慶元8日再打電話給館長要借100萬元，並繼續恐嚇館長。館長指出，由於公司出款要簽名，他因此請會計聯繫李慶元，請對方到公司簽名，代表這筆錢是對方拿走了，結果李慶元不願意簽名，反而還繼續恐嚇他，怒轟3人「整天好吃懶做，老是在兄弟情兄弟情」、「他們已經從公司拿走了幾千萬元，我公司再這樣被他們吸血，我要怎麼經營下去」。接著，館長更公開跟李慶元的對話紀錄，包含李慶元「不滿為何會計會要求他到公司簽名」，以及聲稱收到館長匯的錢等，館長補充「這種情況已經要幾次了，只是這次剛好有留證據」，「他們3個都一樣，就一通電話來要跟我借東借西、拿東拿西，要車要錢，3人都一樣，只是我沒有這麼卑鄙，我不會錄音，也不會留證據」。此外，館長透露，16日有請律師去找李慶元，向對方說明「匯款都有留下記錄，如果不還錢就是上法院處理」，還喊話網友之後可以到李慶元的直播上詢問是否有這些證據「我這些東西都留了好幾天了，我就看他們在搞啥，你們再繼續捏造證據啊，這個他X的就是一個恐嚇集團，吸了我好幾年的血，幾千萬欸，他們三個人這樣子弄，他們3人這樣子弄，我終於受不了了，不行嗎！」。