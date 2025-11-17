我是廣告 請繼續往下閱讀

全民普發現金1萬元近日陸續入帳，許多人紛紛收到銀行通知，不過先前才傳出多起詐騙案件，讓民眾的小確幸一夕蒸發；日前國民黨台北市議員游淑慧也差點上當受騙，她坦言連自己是公務員出身都難辨真假，直呼：「要不是我沒車，就上當！」游淑慧也提醒，連結網頁不要隨便登錄個資，且一定要認清這兩字「gov.tw」，如果有任何疑慮就撥打165反詐專線。游淑慧表示，最近收到一封mail，以假亂真到她直接用mail下方連結去查詢自己有無罰單，結果打開網頁後，畫面確實也跟監理服務有九成像，她再次看郵件內容，通知的是違停事件。但因為自己沒有車、何來的違停？所以她再次確認網址為「https://mvds-twapp.net…」其中mvds確實是交通部監理服務網的縮寫，但沒有政府網頁的「.gov」，正版的是「https://www.mvdis.gov.tw/」，於是她直接改用google去搜尋交通部監理服務網官網，然後登錄查詢，果然通知郵件和網頁連結都是詐騙資訊。「連我都差點被騙！」游淑慧直言，或許很多人會覺得只有900元，而且違停多少會發生，所以就不疑有他。真正的監理站網頁還會提醒大家，交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙，總之收到任何要繳費的訊息，記得「停、看、查」，先停一下思考下，看清訊息內容，如果有網頁連結要看清楚網址，查一下google關鍵字，看有沒有類似的詐騙已經被揭露過。這也讓她不禁大嘆：「唉，我那小小多詐騙的國家，政府除了提醒外，能不能舉國之力、全力打詐？」游淑慧指出，昨（16）天她利用數發部的網路詐騙通報查詢網去通報，但從昨天到今天，還在核實中。交通部監理服務網的網頁被偽造盜用，其實5分鐘可以確定的事實。不過她也懷疑有多少人知道這一個通報網站？還是提供大家數發部這一個管道，遇到可疑的網頁可以去這一個網站查詢或通報，「數發部網路詐騙通報查詢網：https://fraudbuster.digiat.org.tw/accessibility/index」。「但坦白說，使用後發現數發部的這一個網頁，做得非常陽春，自己就挺像詐騙網頁。」游淑慧強調，點進去居然都沒有任何官方介紹，而每一篇發布的警訊，都只有個位數或兩位數點閱。讓她狠酸：「花多少錢建置？花多少錢經營？政府部門二二六六打詐，詐騙集團風風火火行騙，數發部的經費不是很多？」