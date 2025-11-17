我是廣告 請繼續往下閱讀

▲普發一萬ATM領現，各銀行堆出加碼優惠。（圖／Threads@lixianglife授權提供）

🟡普發一萬美食優惠

▲11月響應普發一萬、雙11購物節，麥當勞加碼放大「買一送一」歲末雙享祭優惠券。（圖／翻攝自麥當勞官網www.mcdonalds.com）

▲築間全品牌推出「普發同慶・狂灑千金」活動。（圖／築間集團提供）

🟡普發一萬超商優惠

▲千元放大隨取卡每張1000元，單張最高可消費至1070元，隨卡再加贈OPENPOINT點數50點，1點等於1元。（圖／業者提供）

▲萊爾富大杯美式450杯1萬元，比買一送一便宜。（圖／萊爾富hilife.com.tw）

🟡普發一萬百貨通路優惠

▲新光三越推出「萬元護照」方案，網羅全台百項話題商品，下殺優惠總價值超過20萬。（圖／記者鍾怡婷攝）

🟡普發一萬量販、電商優惠

▲HOLA普發一萬加碼18張實體門市電子折價券一次看。（圖／HOLA提供）

🟡普發一萬飯店餐飲加碼

▲福容旗下多店推出住一晚送一晚等萬元住房方案。（圖／嘉義福容voco酒店www.fullon-hotels.com.tw）

🟡普發一萬飯店、樂園優惠

▲高雄福華大飯店11月10日至2月13日推「Smile One海陸一泊二食」尊爵套房1萬元含雙人早餐＋海陸套餐。（圖／高雄福華提供）

▲離新北耶誕城車程約10分鐘的台北凱達大飯店推出新優惠，「普發一萬」可入住豪華套房享買一送一、家庭房買一送二。（圖／台北凱達大飯店提供）

普發一萬ATM領現今（17）日開跑，全台預計會有2成民眾使用。除了銀行堆出加碼優惠，各家百貨、電商、餐飲等業者也推出放大一萬元優惠活動，包含康是美最高回饋2200元、萊爾富推大美式450杯1萬元、大拿鐵350杯1萬元活動以及台北凱達大飯店豪華套房享買一送一、家庭房買一送二等。《NOWNEWS今日新聞》整理所有優惠懶人包，提供給讀者一次看。跨店取冰紅茶「買25送25」優惠。普發1萬元加碼，週五咖啡日購買寄杯卡即可抽1萬元。11月17日至11月30日推出「萬元放大術」電子禮券活動；購買1000元可使用1100元，購買600元可使用630元。11月11日至11月17日推出「咔啦雞腿堡買一送一」（代碼40692）。11月18日至12月1日再推「$333爽嗑桶」兩週限定組合。至12月20日止，兩人內用套餐招待358元「明太子炙烤魷魚」。推出「滿千送千」活動，加入會員消費滿1000元送1000元電子現金券。11月全品牌推出「普發同慶・狂灑千金」，加入會員可領「千元紅包」，結帳滿1000元現折100元。11月12日起老饕會員內用滿1000元送100元抵用券，可累贈，共限量10000張。11月22日至12月7日會員儲值金加碼：儲2000送200、儲3000送300、儲5000送550，抵用券限90天使用。1000元放大隨取卡（11月5日至12月31日）：單張可消費至1070元，再加贈OPENPOINT點數50點。現金萬元買10張可得加碼購物金700元及OPENPOINT點數500點，回饋率上看12%。ATM領現加碼：11月17日至12月14日至中信ATM領普發金，送每週不同小白單商品組合，包含精品美式、拿鐵、可口可樂纖維+、農心辛拉麵、保養飲品等「買2送2」、「買1送1」等。全館下單送1萬Fa點：行動購完成單筆訂單，登記即可抽1萬點。ATM領現加碼：11月17日至12月31日於台新、國泰、玉山ATM領普發金可獲Let’s Café、霜淇淋兌換券。萬元咖啡祭（11月11日至12月23日）：大美式450杯1萬元、大拿鐵350杯1萬元，每會員限購1組，有效期至2027年12月23日，不限門市、可分次取用。發財卡Hi點放大術：買10張發財卡送1萬Hi點；買99張再送20萬Hi點。雲端商城限定：11月13日至11月17日大杯極淬莊園咖啡（美式37杯／拿鐵31杯）1000元，再送OK Point 300點，限量1萬組。推出「萬元放大術」全館加碼，11月5至30日消費滿額贈送電子現金券，全館指定店櫃當日消費滿5仟元送4佰元，聯名卡友滿6仟元加贈100元，大家電、珠寶及健康器材店櫃消費滿萬元折抵仟元，小家電滿5仟元現抵5佰元。館內50多家餐飲品牌推出買一送一、1+1超值優惠餐點。11月24日至12月7日指定館別消費滿1萬元送1200點；期間滿萬即可抽BRUNO無煙電烤盤。11月12日至12月31日持APP金級會員滿1萬元送1000 HAPPY GO點。週年慶最高21%回饋，各店檔期依區域不同（嘉義、台南、高雄、竹北、板橋各店分段進行）。滿1萬元送10000skm points（限量）。單筆滿3000可天天抽AirPods Pro 3、足金項鍊，壓軸抽100萬點。推出「萬元護照」方案，網羅全台百項話題商品，下殺優惠總價值超過20萬。儲值家樂福錢包滿1萬元回饋10%折價券。於玉山ATM領普發金贈家樂福抽取式衛生紙24入折價券等好禮。普發放大最高回饋2200元。至11月16日下載App送總值1萬元折扣券紅包，包含床墊、家具、枕頭、鍋具等多品類折抵。11月13日至11月30日家具家飾滿3000享9折、滿5000享85折；餐廳300元享9折。11月1日至12月14日買指定筆電／桌機登錄最高送1萬元電子禮券，再抽黃金一英兩。12月31日前購買指定品項滿1萬元可抽「環遊世界四大洲機票抵用金」。11月7日至12月31日單筆滿1萬元可抽誠品點10萬；誠品線上滿6000元參與百萬點數分配。11月15日起家電滿5000送500；11月16日滿2000送9折券；11月17至21滿1萬元送1000 HAPPY GO點。11月13日至12月31日申辦999元以上5G專案抽萬元mo幣（30萬獎池）。11月13日至11月30日購買指定5G旗艦機最高折7000元。申辦指定專案送AI應用／影視音娛樂等加值11項好禮。至明年1月底每週一至週三，館內餐廳「1000元抵1300元」，最高6000抵7800。「萬元奢享假期」一泊二食，雙人入住經典客房可升等豪華客房。11月3日至11月17日再推出「1＋1好食成雙」54折起快閃優惠。A8店週末加碼香焗龍蝦，週二至週五送觀光小卡。旗下多店推出住一晚送一晚等萬元住房方案。1萬元限量住房專案，週一至週四入住豪華套房享買一送一、家庭房買一送二。「萬萬BOOK」四大餐廳聯合活動，餐飲滿1萬元送「波士頓龍蝦海鮮湯」兌換券。推「萬元聚餐優惠」，十二廚與SUKHOTHAI最高可省近6000元。11月10日至2月13日推「Smile One海陸一泊二食」尊爵套房1萬元含雙人早餐＋海陸套餐。福隆店「3天2夜精緻和洋客房雙人含早餐」優惠專案1萬元；加碼送萬元折扣券。桃園店、桃園機捷A8店推住一晚送一晚，雙人入住特價1萬元起。麗寶店三天兩夜9999元起，含兩日雙人早餐及麗寶樂園門票。「冬季饗宴一泊二食」專案9999元，含HAYASE日本料理季節主廚會席料理與早餐各2客，限週日至週四入住。推「晶喜發發發」連住三晚9999元，加1元享雙人早餐，限週日至週四入住，搭配飯店高鐵聯票還有7折起優惠，優惠至2026年1月22日。「豪華套房」買一送一、「家庭三、四人房」買一贈二，平日萬元起。入住雲天露台家庭房送栢麗廳午餐4客＋雲天廊禮遇。11月15日至12月30日推「四人年票1萬元」不限次入園，享有停車半價與六福莊住房優惠。