中國房價近期持續下跌，最新數據顯示，10月份，中國70個城市的房價跌勢加劇，跌幅為一年來最大。即使是在傳統的「金九銀十」旺季，上海和北京等一線城市也是以量價齊跌收場。有分析認為，隨著中國經濟下行、資產縮水，市場流動性瀕臨枯竭，中國房地產市場正陷入前所未有的困境。根據新唐人電視台報導，在中國，每年的9月份和10月份是樓市銷售的旺季，被業界稱為「金九銀十」。在此期間，房地產商會推出大量促銷活動以吸引客戶，但今年的數據顯示「金九銀十」旺季不旺。中國國家統計局上週五（14日）在其官網發布了《2025年10月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據》，其中數據顯示，10月，在中國70個大中城市新建商品住宅均價環比下跌0.45%，創一年來最大跌幅。二手住宅均價環比下降0.66%，創13個月以來最大跌幅。作為市場風向標，一線城市房價的跌幅尤為明顯。其中，二手房價格正在全面下跌，與去年同期相比，北京年減4.7%，上海年減3.4%，廣州和深圳分別下降6.4%和3.3%。然而，外界普遍認為真實情況更糟。摩根士丹利的報告指出，其追蹤的50個中國城市房價，10月份平均年化同比跌幅達到更為驚人的10.4%。該機構警告，居民對未來收入前景的擔憂，已將購房意願推向歷史最低點。有民眾表示：「現在上海出現大量的二手房，都在慢慢的喪失流動性。」有民眾透露，上海二手房掛牌量已高達36萬套，「把錢變成房子很容易，但是你把房子賣掉變成錢真的很難。」大紀元專欄作家王赫表示，「房地產它裡面真實的糜爛的情況，應該說遠遠超過了中共當局的公布的數據。現在整個中國樓市泡沫破滅，到現在為止還在往下墜，還沒到底。」專家表示，中國民眾對房市的信心正在系統性崩塌。美國經濟學者黃大衛指出，中國房地產已進入「結構性的低迷」，當前市場缺乏信心與資金，救市也救不好，所以以後市場會分化得更加嚴重。」儘管前三季度全國有約200個省市縣推出超過470條救市政策，且一線城市在十一長假期間祭出特價房和購房補貼等銷售策略，但效果甚微。中國樓市泡沫破滅仍在持續，市場短期內難以復甦。