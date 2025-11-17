我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨2026地方選舉佈局持續升溫，台北市長選戰更成焦點，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已正式表態爭取提名，近日更有黨內選戰幕僚透露，綠營在北市「最夢幻人選」其實是前副總統陳建仁；另一方面，聯電創辦人曹興誠則公開建議，應徵召立委沈伯洋披掛上陣。對此，媒體人謝寒冰則發出祭品文，若沈出戰台北市長，自己就發100份雞排。謝寒冰16日在政論節目《新聞大白話》中指出，雖然自己與曹興誠過去互有嫌隙，但這次完全支持曹的提案，他更放話：「如果民進黨真的提名沈伯洋選台北市，我就發100份雞排！」還反諷日前網友去台大等雞排卻被放鴿子，他則掛保證自己絕對不會跑，雞排一定發！謝寒冰更進一步加碼，若沈伯洋願意的話，他還能去幫忙站台，甚至發下豪語：「賴清德如果真的提名沈伯洋，那一天我跪著直播，感恩主席、讚嘆主席，我說到做到！」他也點出民進黨在北市的困境，指吳怡農雖在過去曾掀起旋風，但若再次出戰，恐怕要面對「三度敗給蔣萬安」的局面，真的忍心嗎？至於外界點名陳建仁可能空降參選，謝寒冰則認為可能性不高，因為「陳建仁最近爭取的是中研院院長，不是台北市長」。