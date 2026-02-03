我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數階段，洛杉磯湖人總管羅伯佩林卡（Rob Pelinka）正加速補強側翼戰力的腳步。在上周末錯失幾名頭號目標後，根據最新消息指出，湖人已將目光轉向紐奧良鵜鶘本季場均能砍下16.1分的前鋒薩迪克貝（Saddiq Bey）。為了讓籌碼更有吸引力，湖人正考慮將2031年或2032年的首輪選秀權拆換為多個未來的選秀權，爭取操作空間。湖人原本希望能換來具備外線與防守能力的年輕側翼，並將狄安德烈杭特（De'Andre Hunter）與基翁艾利斯（Keon Ellis）列為優先目標。然而，沙加緬度國王在周日發動三方交易搶下杭特），而艾利斯則被送往克里夫蘭騎士。這場突如其來的交易變局，迫使湖人必須迅速變陣，尋找其他可用之才。根據記者Evan Sidery報導，湖人是目前多支密切觀察薩迪克貝（Saddiq Bey）的球隊之一。現年26歲、身高6呎8吋的貝在擺脫阿基里斯腱重傷回歸後，本季展現極佳狀態。過去一個月，貝場均繳出21.2分、6籃板及2.6助攻，三分球命中率高達44.4%。他本季出賽43場，場均16.1分、5.9籃板、2.3助攻，是鵜鶘重要的側翼戰力。由於貝目前正處於3年1900萬美元合約的第2年（本季薪資約610萬美元），其極高的性價比吸引了包括尼克與太陽在內的強隊競標，湖人面臨激烈的競爭。湖人目前的難題在於交易籌碼的吸引力。根據《HoopsHype》記者麥克史考托（Michael Scotto）報導，湖人試圖兜售總值超過4000萬美元的到期合約，包括：年薪1826萬美元的八村壘（Rui Hachimura）；年薪 1150萬美元的文森特（Gabe Vincent），以及年薪1100萬美元的克雷貝爾（Maxi Kleber）。然而，這些包裹在市場上的反響平平。例如金州勇士之前便直接回絕了涉及庫明加（Jonathan Kuminga）的談判，認為湖人的籌碼缺乏價值。為了打破僵局，ESPN記者戴夫麥克梅納明（Dave McMenamin）透露，湖人正考慮將2031年或2032年的首輪選秀權拆換為多個未來的選秀權。此舉若能成功，將增加湖人在交易談判中的操作空間，讓球隊有更多籌碼能在截止日前爭取到薩迪克貝（Saddiq Bey）或其他側翼戰力，為季後賽做最後衝刺。