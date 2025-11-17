我是廣告 請繼續往下閱讀

為強化台中捷運系統安全防護，提升突發事件的應變能力，臺中市政府警察局指派技術教官進行5梯次90名臺中捷運第一線執勤人員之聯合教育訓練。本次訓練著重於捷運警察與中捷站務、保全人員等第一線員工之協同合作，針對各車站民眾詢問處預置之防暴鋼叉、抓捕器、戰術型臂盾、長棍等捷運站體防護用具，指導其操作技巧增加員工熟練度，同時模擬危安事件發生時，於現場如何快速反應排除危害。教育訓練中，教官特別強調「戰術三寶」觀念：面對歹徒時，要保持安全距離、尋找適當的掩護或掩體、隨時使用武力戒備，而此次受訓學員不乏女性同仁，為強化中捷第一線員工基本的自我防衛概念，林建志及黃圓月等2位教官除用淺顯易懂的觀念講授防身知識，更讓學員在各式情境下實際操作如何解危脫困甚或反制，現場學員反應十分熱絡。為精進臺中捷運系統維安，捷警隊自110年迄今已配合捷運公司辦理26場次「多重災難模擬演練」，定期與捷運沿線轄區分局辦理「捷運系統攔查機制演練」等危安訓練，除持續強化員警執勤量能外，去(113)年即指派技術教官協助150名捷運員工執勤安全教育訓練，今年亦持續辦理，期能透過定期之演(訓)練，提高捷運員工自我防衛能力，精實捷運場站各項安全維護作為，共同營造安全的乘車環境。捷警隊呼籲民眾搭乘捷運時，務必提高警覺，如遇暴力行為時，可利用隨身攜帶較大面積物品(如背包等)擋於胸腹前自保，若有帶雨傘亦可用來防禦歹徒，並立即按下車廂內對講機尋求站務人員協助即時通報警方到場處理，以維護自身安全。