金州勇士在季初歷經大起大落，尤其在NBA美國職籃（National Basketball Association）季中錦標賽慘敗丹佛金塊後，球隊上緊發條，在聖城雙殺聖安東尼奧馬刺。格林（Draymond Green）重回中鋒，再度成為勇士防守的靈魂。而最引人注目的，就是他與馬刺話題新星文班亞馬（Victor Wembanyama）的正面對抗。外界只看到文班亞馬的咆哮，實際上格林對他的防守相當成功。日前一段在社群爆紅的畫面中，文班亞馬隔著格林完成一記驚天暴扣，還對著對方「小小瞪視」一下，引發外界熱議。連格林本人都盛讚文班亞馬出色的膽識，認為如此嗆聲在激烈的比賽中毫無問題。根據美媒披露的完整對位數據，兩人真正的對抗結果完全不是社群短片呈現的那樣。在格林主防文班亞馬時，後者21投8中、發生6次失誤，節奏明顯被打亂。文班亞馬確實天賦逆天，但在格林的身體對抗、干擾、垃圾話與比賽經驗面前，他整場打得極為掙扎。若只看那次勁爆灌籃與事後表情，容易誤判兩人對位，但真相是格林防守文班亞馬有一定的成效。雖然文班亞馬這一季身體素質進一步提升，但面對較為矮小壯碩的格林頂住下盤，他也明顯會感到不舒服，必須盡可能靠近籃框第一時間完成終結，才能避免被對方牽制。那麼為什麼勇士不讓格林整晚盯防文班亞馬呢？勇士主帥科爾（Steve Kerr）坦言，他不願太早讓35歲的格林大量打小球中鋒，避免過度消耗體能。畢竟勇士真正的戰場在季後賽，例行賽他們還是偏好使用正統五號位。然而事實證明：當格林打五號位，勇士立刻變成防守等級提升好多檔的隊伍。要如何分怕時間去作出取捨，讓這位防守端的指揮官能產生最大價值，有賴教練團做出最合理的分配。