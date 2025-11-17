我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁噹（右）一連兩日在台北小巨蛋演唱會開唱，第一天的嘉賓是A-Lin（左）。（圖／記者葉政勳攝影）

▲丁噹（如圖）非常享受舞台，她期許自己能唱到80歲。圖為2025台北小巨蛋演唱會現場。（圖／記者葉政勳攝影）

▲丁噹（如圖）2025在台北小巨蛋連續2晚開唱，要跑、要跳、要唱，還要化身心靈導師和粉絲聊天，她給自己的表現打9分。（圖／記者葉政勳攝影）





情歌天后丁噹日前成功完成2場台北小巨蛋演唱會，體能表現廣受好評。然而，她在慶功宴上自曝，近年來因健康出現警訊，生活出現巨大轉變，已從熱血奔跑的歌手，變身為徹底執行中醫養生法的心靈系養生歌手。她不僅每日清晨5點半就起床替自己針灸，也會參與心靈課程，鼓勵大家透過冥想放鬆身心，目標是希望可以唱到80歲。丁噹坦言，自己約在2020年左右，曾因身體出狀況、壓力過大而收到身體警訊，迫使她停下腳步，開始上生命成長課程，並接觸了薩滿鼓、音樂頻率療癒等。現在她的養生程度更進一步，已一頭栽進中醫養生課程，積極學習針灸、艾灸、拔罐，甚至開始學習把脈。她笑說：「我至少期待我能唱到80歲，首先我就是身體一定要夠好。」她回憶，過去連一個人動手術都會覺得孤單可憐，但現在的她認為，本來生命要經歷很多的事情就是自己的事，學會對自己負責才是最重要的事，所以從現在開始就積極地照顧自己。為了達成健康長壽的目標，丁噹的生活作息已達到極致的自律。她透露，自己每天早上約在5點到5點半就起床，開始一連串的練功和養生程序，「我現在把自己當小老鼠，她每天幫自己扎針，有時也會艾灸，在9點以前就把所有的養生課題全部做完。」丁噹的就寢時間也嚴格遵守規律，沒有演唱會的時候，在晚間9點半到10點鐘之間，就要上床睡覺。丁噹也引述中醫「冬藏」的概念，和大家分享：「現在我們的季節在冬天了，大家要知道有兩個字叫冬藏，好好地藏好自己的氣，好好的休息。」除了歌手身份，丁噹現在也兼任音樂療癒師。她表示，有感於現代人因手機不離手，人與人的距離變遠，且許多人有睡眠困擾，她開始開辦一些課程，利用音樂頻率帶領大家做深層睡眠冥想。她坦言，目前單身已久，但她首先將重心放在照顧好自己，讓自己維持在最佳狀態。總結第4度登上小巨蛋表現，丁噹對自己的體能給予肯定：「我2場要這樣子奔跑下來，然後要在前後、左右都顧到，給自己打下9分吧。」丁噹的《夜遊》演唱會，將在2026年4月18日於高雄巨蛋登場，