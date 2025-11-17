我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委沈伯洋今（17）日接受資深媒體人周玉蔻專訪，而聯電創辦人曹興誠日前兩度發文喊話民進黨，建議徵召其參選台北市長，對此沈伯洋證實曹興誠發文前有跟他提過，自己則回應人在國會，會專心在自己的位置。此外沈伯洋也坦言自己的戶籍就在大安區，黨中央並未徵詢，鬆口「戰士不容易選擇戰場，看黨中央怎麼做」。沈伯洋被問及拱選台北市長一事，坦言曹興誠發文前有跟他提過，自己則回應人在國會，會專心在自己的位置，目前戶籍的確在台北市大安區。周玉蔻追問若像是他這類的人參選優缺點，沈伯洋回應，缺點是會變成藍白的大標靶，在野會認為太好了有這樣的人參選就能一直攻擊，但台北是媒體焦點，若一直被攻擊沒有守住，會害到其他縣市，優點的話則沒想過。周玉蔻追問黨中央是否有溝通過，沈伯洋坦言沒有，但也鬆口稱「戰士不容易選擇戰場，看黨中央怎麼做」。至於有意參選的吳怡農，認為吳怡農很優秀，無論是形象或是學經歷都很好，上次選戰策略選擇不攻擊對方，相信會在過程中學習。