臺中市政府警察局第六分局今（17）日凌晨1時50分接獲報案，指稱西屯區寶慶街50巷口有妨害安寧及傷害情事，分局立即啟動快打警力，派遣24名員警火速趕赴現場，並逮獲5名犯嫌，依傷害、聚眾鬥毆等罪移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。據了解，以趙姓男子（85年次）為首等人於凌晨駕駛改裝車在西屯路及寶慶街一帶繞行，因車輛排氣管噪音過大，影響附近居民安寧，一位陳姓民眾(男，69年次)因不滿趙男等人行為，遂持滅火器下樓制止理論，並在過程中遭對方持棍棒毆打，造成全身多處擦挫傷，警方獲報到場後，立即將陳男送醫，並逮捕趙男等5名涉嫌人，全案依法偵辦，並持續追查有無在逃其他共犯。第六分局強調，對於滋擾治安、危害公共安全的暴力行為，警方絕不容忍，將持續強化巡邏與取締作為，全力維護市民夜間安寧及社區安全。