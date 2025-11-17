我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 這次活動邀請多年教學經驗及具中華民國保齡球協會教練證的講師帶領，讓少年在安全環境中體驗打保齡球的樂趣與團隊合作的重要性，進一步建立自信與責任感。（圖／高市警少年隊提供）

▲ 保齡球友誼賽頒獎由少年隊副隊長楊順益持。（圖／高市警少年隊提供）

高雄市少年警察隊與少年輔導委員會為增進青少年正向活動參與經驗，培養適當的休閒與運動習慣保持身心平衡，及強化自我保護意識與法治素養，16日在前鎮區滾吧 LET'S ROLL保齡球館舉辦「雄漾青春-保齡球PK賽」團體輔導活動，現場活動氣氛熱烈。這次活動邀請多年教學經驗及具中華民國保齡球協會教練證的講師帶領，透過場地及裝備注意事項介紹、實際操作、友誼比賽等方式，讓少年在安全環境中體驗打保齡球的樂趣與團隊合作的重要性，進一步建立自信與責任感。此次保齡球比賽共計4組隊伍參賽，每隊5人採團體積分淘汰賽，各參賽隊伍與選手，在場上紛紛展現實力與絕佳默契爭取高分，不僅玩得投入，並互相為隊友加油打氣，當擊出全倒時，更是擊掌歡呼氣氛熱絡。少年們在實戰比賽中展現高度抗壓性與自信，並透過全身性肌肉協調活動釋放壓力，活動參與結束後少年們也反映熱絡，紛紛表示：「沒想到會全倒，很紓壓」、「越打越上手，滿滿的成就感！」、「第一次打保齡球，真好玩」、「一開始與隊友不熟，慢慢會一起討論、互相提醒，滿好玩的」！活動過程由高雄市少年警察隊透過有獎徵答，結合法令宣導，針對新型態詐騙手法、防制毒品誘惑及如何自我保護等進行宣講，幫助少年了解如何辨識網路陷阱與常見詐騙套路等新資訊。少年警察隊隊長陳仁正呼籲，近年詐騙手法不斷推陳出新，青少年朋友千萬要提高警覺，別被詐騙集團利誘成為車手，可疑訊息或來電須再三求證，全民共同打詐。透過結合少年感興趣的團體活動，讓輔導更貼近青少年生活實況是高雄市少年輔導委員會長期辦理活動之宗旨，未來將持續規劃多元化活動，並結合法治、心理、生活等教育內容，引導少年朝向穩定、自主與健康的未來發展。