▲食藥署稽查基隆市人从众厚切牛排的紅茶，檢出腸桿菌科超標。（圖／食藥署提供）

基隆川崎拉麵豬肉原產地「標示不實」 食藥署：業者初犯或財力不足

因應國人飲食型態轉變及餐飲運輸服務業興起，國人使用網路美食外送平台APP訂餐日益頻繁，為保障消費者權益，食藥署聯合地方衛生局進行稽查。其中基隆市的「人从众厚切牛排」的紅茶複驗腸桿菌科仍不合格，依法裁處3萬；另外台東縣的「六扇門時尚湯鍋」因玉米筍基因改造資訊標示不符，依法裁處4萬。食藥署於7月1日至9月30日會同地方衛生局執行「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」。食藥署針對「美食外送平台業者」、「美食外送平台合作之餐飲業者」、「雲端廚房業者」、「美食外送平台外送服務員」進行查核食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，美食外送平台合作之餐飲業者及雲端廚房業者，共計稽查343家，查核食品良好衛生規範(GHP)準則，初查主要缺失有從業人員個人物品未專區存放、食品從業人員未依規定體檢、作業場所不潔等。經所轄衛生局限期改正後，皆複查合格。查核相關菜單及食品標示，查獲2家業者標示不符規定，另查獲1家業者未投保產品責任保險，由所轄衛生局依法裁處共計新台幣9萬元。而標示不符規定業者包括基隆市川崎拉麵，因豬肉原料原產地標示不實，違反食品安全衛生管理法第28條遭裁罰，但劉芳銘也說，基於業者為初犯或財力不足等原因，依同法第45條及行政罰法第8條暨第18條規定裁處2萬元。另外，台東縣六扇門時尚湯鍋則因玉米筍基因改造資訊標示不符，依照食安法開罰4萬元。劉芳銘提到，專案共抽驗349件成品檢驗食品中微生物衛生標準及12件米麵濕製品檢驗邦克列酸，其中1件紅茶複抽驗仍不符食品中微生物衛生標準，由所轄衛生局依法裁處新台幣3萬元，1件產品初抽驗不合格。經地方政府衛生局命業者限期改正後，複抽時業者已停售該產品，無同類產品可供複抽檢驗，地方政府衛生局將不定期前往稽查及抽驗，其餘359件皆符合規定。劉芳銘指出，基隆市人从众厚切牛排的紅茶，初抽驗檢出腸桿菌科350CFU/mL，複抽驗則檢出腸桿菌科850CFU/mL，限量標準為10CFU/mL。食藥署表示，食品業者倘標示不實，涉違反食安法第28條第1項規定，可依同法第45條第1項處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；如屬「食品業者投保產品責任保險」公告應投保之食品業者，倘經查獲未投保產品責任保險，則可依食安法第13條暨第47條第5款處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。中央及地方衛生機關將持續執行衛生稽查，倘查獲違規事項，則依法處辦。