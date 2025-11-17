我是廣告 請繼續往下閱讀

▲（由左至右）交通部觀光署資訊室吳國正專委、酷澎台灣企業溝通長林宇涵、台北市電腦商業同業公會杜全昌總幹事、數位產業署陳慧敏副署長、酷澎台灣資安總監周彥儒、酷澎台灣政策暨公共事務總監周宜潔、消費者文教基金會徐則鈺執行董事，共同出席「友善電商獎」頒獎典禮並訪問美商Coupang酷澎攤位，攜手推動安全、透明的線上零售環境。（圖／美商Coupang酷澎提供）

美商Coupang酷澎連續兩年獲得數位發展部頒發「友善電商」獎項，展現企業在數位信任、資安防護與顧客體驗上的持續承諾。美商Coupang酷澎秉持「顧客至上」的核心理念，積極保護消費者資料安全，全面呼應政府「建立數位信任環境」政策，自主研發並導入符合國際FIDO標準的「Coupang Passkey 酷澎安心金鑰」無密碼登入技術，成為台灣跨境數位商務業者首例，展現全球營運版圖一致的高規格資安防護水準，為產業樹立新標竿。根據數位發展部友善電商遴選標準，美商Coupang酷澎在「安全的購物環境」、「消費者保護」及「企業永續經營」三大指標表現亮眼。在資安面，美商Coupang酷澎不僅強化軟硬體防護，更將「安全」視為企業責任，確保顧客個資安全與線上零售環境穩健。數位發展部數位產業署林俊秀署長表示：「感謝所有電商的協助與支持，也鼓勵民眾以行動支持，多多在友善電商消費。政府透過鼓勵友善的電商，同時也喚醒民眾的意識，安心消費，讓臺灣的產業共好。 」美商Coupang酷澎台灣企業溝通長林宇涵表示：「獲得『友善電商』獎項，對Coupang酷澎而言，不僅是企業榮耀，更是顧客信任的象徵。」美商Coupang酷澎台灣資安總監周彥儒表示：「資訊安全是數位信任的基礎。Coupang酷澎不僅強化系統防護，更積極參與數位信任推廣，從企業端帶動全民提升資安意識，並協力培育資安人才向下紮根。」美商Coupang酷澎在台灣提供火箭速配、火箭跨境服務，並於今年推出 WOW會員訂閱方案，每月僅需59元即可享有無門檻免運，提供火箭速配30天鑑賞及退貨承諾，積極為顧客打造更便利、安心的WOW消費體驗。