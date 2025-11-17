我是廣告 請繼續往下閱讀

鑒於《瓦聖那協議》（Wassenaar Arrangement）等國際出口管制規範已更新出口管制清單，經濟部今（17）日預告，「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」的軍商兩用貨品及技術出口管制清單及一般軍用貨品清單，增訂對先進半導體設備、量子電腦等18項產品管制。台灣履行國際同意之軍商兩用貨品管制，包括《瓦聖那協議》、飛彈技術管制協定、核子供應國集團、澳洲集團與聯合國禁止化學武器公約。這次新增高科管制項目共18項，包含高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦在內。其中，先進半導體設備內含互補金屬氧化物半導體(CMOS)積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡（SEM）設備、低溫晶圓測試設備等半導體相關設備。經濟部強調，業者出口管制貨品，須事先向經濟部國際貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可，經貿易署審核無武擴風險，才會核予輸出許可、准許出口；經濟部也強調，國際貿易署是在國際合作下，防阻貨品遭用在武擴活動的風險，並非禁止出口。