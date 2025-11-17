我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日遭爆料疑似組成狗仔隊跟拍政敵，同時他也頻受邀到大學以「政治實務」、「走進體制」為題演講，卻遭到大批網友冷嘲熱諷。東吳大學政治系學學昨（16）日一發出演講公告，台灣人權促進會資深研究員施逸翔即轉發表示：「東吳政治系學會的品味好難理解」，民進黨立委沈伯洋也留言狠酸：「政治撈仔的下一步，走進直播的偷拍者」。東吳政治系昨發文表示，將邀請黃國昌委員蒞臨現場，講述街頭運動與政黨政治的交互影響，從抗議者到被抗議者的身分轉變，應該如何去適應與貫徹自己的理念作風，期待在這次的講座裡一同尋求解答。同時，該系也說，社會運動是推動政治改革的重要動力，台灣近十年的政治受到社會運動的高度影響，兩者密切相關。社會運動的領頭人物進到政治領域後是否能保持初心，繼續戮力朝原本的目標前進？進到體制內後，社會運動的理念又如何實現？另一方面，有不少政治人物會走回街頭，藉由集結公民力量，對不同陣營施加政治壓力與團結自己陣營的向心力。針對該場演講，施逸翔認為，同一個主題，至少有一串名單會比這位背叛所有事務的政客還要好，東吳政治系學會的品味好難理解，有人會計算一下演講內容出現幾次「國家機器」嗎？而施逸翔發文一出，沈伯洋立刻留言狠批黃國昌：「政治撈仔的下一步，走進直播的偷拍者，這樣比較對」，其他網友也紛紛留言表示：「真傻眼」、「背叛也是一種抗爭途徑」、「黃爸爸狗園」、「他談街頭運動，實在不是很正當」、「要找徐永明老師來主持啊」等。黃國昌近期也受政大政治系邀請演講，慘遭到網友群嘲，他本人當時就已回應，過去到大學演講的經驗都很愉快。