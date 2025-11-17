我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨2026將派誰出戰台北市長，成為外界關注焦點，日前壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已表態爭取提名，近日更有黨內選戰幕僚透露，綠營在北市「最夢幻人選」其實是前副總統陳建仁；另外，聯電創辦人曹興誠則公開建議賴清德，應徵召立委沈伯洋披掛上陣。對此，媒體人周玉蔻直言，陳建仁出線非但不會贏，也帶動不出全國選戰動能；提名沈伯洋參選則是展現一種姿態、氣勢與決心。周玉蔻表示，民進黨台北市長候選人的提名，戰略、戰術外，黨的信仰、思維，與社會對話的靈魂戰力更為重要，恕她直言，陳建仁前副總統、前行政院長是優秀政治人物，但是他選2026台北巿長，不但不會贏，也帶動不出全國選戰動能。主要是民進黨說不出什麼論述目標的所以然，世代交替4個字變0，就釘死在討論平台上了，整個台北市選戰很可能凍結在一位好好先生和無能萬安的無可奈何死棋上，「當然，我猜，陳副是絕對不可能答應參選的」。周玉蔻分析，至於王世堅，拋開個人對他的厭惡感和摩鐵事件及問政一無成績的記錄，純就提名他參選台北市長的訴求分析，民進黨如果真的提名他出戰台北市，無異向全黨全世界宣告，背骨、投機份子、不老實問攻、無中心思想的風格行徑，代表著民進黨的最新政黨信仰；更赤裸裸公開宣布，王世堅的所謂流量後面由特殊勢力操控的局面，民進黨提名小組和黨中央跪地拜服中，下次總統大選候選人提名，也以「流量」為準，中共應該更笑哈哈，所以，她猜，民進黨中央不會笨到提名王世堅擔當台北市長選戰大任。那要提名誰呢？周玉蔻指出‘，低調台北，吳怡農出線，高調宜蘭、基隆、新北、嘉義市，也是一種集中戰法。打的順手，民進黨2026保住高、南、屏、澎、嘉義縣外，還能更下城池、大勝。問題是，堂堂執政黨能夠棄守首都嗎？這就回到沈伯洋了。提名沈伯洋參選台北巿長是一種姿態、氣勢與決心，但要配套，民進黨中央要先替會被打成台獨、引戰者的沈伯洋解套；沈伯洋和他的支持者也要有吸引中間選民的論說。配套，在於整體人事配置；論說，要拋棄個人情緒。細節，將來有機會再交代。