▲金州勇士近年的問題一直是打爛隊一條蟲。（圖／取自金州勇士X）

▲儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）手感不佳，勇士仍在穆迪（Moses Moody）狂轟生涯新高32分的帶領下，終場124：106打爆墊底的鵜鶘，豪取三連勝、近5場比賽中的第4勝。（圖／金州勇士官方X）

▲柯瑞今天打得糟糕透頂。全場11投2中，9分，還被Herb Jones防到像新人。但有趣的事發生了：勇士沒崩盤。（圖／美聯社／達志影像）

▲這場比賽，波傑姆斯基做好基本功，全場拿到19分、3助攻、零失誤，是他本季打得最沉穩自信的一次。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今天在紐奧良以124：106擊敗鵜鶘，這是一場他們應該要贏的比賽，但卻不僅僅是例行公事，其中有一些積極的意義，比如：終於擺脫了那個纏身已久的「爛隊魔咒」。勇士本季首度三連勝背後，除了「摩西降世」、摩西·穆迪（Moses Moody）打出代表作之外，有著四大重點，必須讀懂。勇士先前面對戰績欠佳、甚至主力輪休的球隊時屢屢失手，其中最典型例子就是。這支球隊近年最詭異的毛病，就是越強的對手越打得像樣，越弱的對手越容易翻船。當你連殘陣、換主帥、戰績爛到谷底的鵜鶘都可能贏不了，這叫球隊怎麼安心？但這一次，勇士做到了，而且是在柯瑞手感冰到結霜的情況下做到的。對於勇士絕對有積極的意義。此役穆迪首節就飆進了7顆三分球。沒有人預料到他會在Smoothie King Center化身「新生代湯神」，上半場就轟到對手喊暫停。，他今晚就是勇士的浪花兄弟。其實勇士的招牌雖然是外線，但這幾年格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）和庫明加（Jonathan Kuminga）的投籃都不穩定，這也是穆迪之所以重要的原因。在受傷之前，他本來預計是球隊先發的一員。，這不是巧合，那是他影響比賽的方式——防守、跑位、外線。他是少數可以帶給柯瑞空間的球員。說句實話——柯瑞今天打得糟糕透頂。全場11投2中，9分，還被Herb Jones防到像新人。但有趣的事發生了：勇士沒崩盤。當他被三人包夾、持球沒空檔時，勇士仍能靠著外線輪轉、靠穆迪的熱手、靠巴特勒與格林（Draymond Green）的老將穩定發揮，成功控制比賽節奏。這代表什麼？代表勇士不再是只能靠柯瑞運種的一人球隊。當你的超級英雄累了，角色球員能不能站出來救場？今天，他們做到了。勇士一直被點名可能追求鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy III）或瓊斯（Herb Jones），因為兩人都是典型「三分＋防守」的3D球員模板。結果今晚，兩人淨是把缺點暴露出來：墨菲得20分沒錯，但處理球依舊是他的罩門，掉了5次球。瓊斯把柯瑞鎖死，但自己的外線0投0中。如果你要為他們交易庫明加，甚至多塞一個未來首輪——勇士必須非常非常謹慎。但話又說回來：能把柯瑞防到這水準的人真的不多，勇士會心動很正常。只是他們的交易到底值多少？勇士若要出手，可以拿出多少籌碼？要好好評估一下。格林（Draymond Green）最近在Podcast上透露了一句內幕：「科爾在對馬刺前挑戰了波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。」意思很簡單：你該醒醒了。顯然波傑姆斯基被自己開季那句「超越科瑞」的大話困擾著，不僅他自己急於打出表現，外界的批評也讓他迷失。這時候教練和老將的聲音就很重要了。這場比賽，波傑姆斯基做好基本功，全場拿到19分、3助攻、零失誤，是他本季打得最沉穩自信的一次。從三分手感到防守腳步，他重新找回那種「我配得上站在場上」的氣勢。勇士需要的，不是他每晚砍20分或30分，而是這種成熟，對場上做出本分，認清自身定位。畢竟有一個庫明加已經夠麻煩了，再來一個不知天高地厚的小鬼，可是照顧不了的。