45歲男星霍建華近年都在中國拍戲，近日終於回到台灣休假，15日他獨自現身位在北投區的一間石頭小火鍋店用餐，被老闆娘發現。霍建華大方答應合照，讓老闆娘開心不已，更將照片分享至臉書粉專，爆料當天霍建華還特地把湯底打包帶回家。老闆娘也分享，霍建華因為吃太飽，拍完照後又坐在店內跟她閒聊了10分鐘左右才離開，可見男神私下為人很親民。
霍建華獨自嗑小火鍋 身邊不見林心如
「新北斗石頭小火鍋」北投唭哩岸分店的臉書粉專近日上傳了一張老闆娘與霍建華的合照，只見霍建華獨自前往用餐，身邊不見林心如身影，霍建華打扮也很休閒，沒刮鬍子、穿著一件黑色外套就出門，看起來相當接地氣。
霍建華真實為人曝光 店家讚：客氣、低調又親切
店家也在粉專貼文分享霍建華的為人：「非常客氣、低調，吃得很開心，離開前還特地把我們的湯底打包回家！能被喜歡，是對我們最好的鼓勵」。照片曝光後，網友看了也紛紛拿霍建華演過的角色開玩笑留言：「皇上駕到」、「他不是花千骨的師父嗎？」
不過也有人質疑霍建華合照時是不是臭臉，表情看起來有點兇。對此，店家直接回應，「我覺是很酷耶！拍完照片我們還聊天開玩笑了10分鐘。因為他們吃的太飽了，需要休息一下下」，可見霍建華很親民，應該沒有不情願地合照。今年7月時，也有中國遊客在嘉義的餐廳巧遇霍建華，當時霍建華同樣答應合照，還跟他們聊天、請喝啤酒，作風相當豪邁、大方。
霍建華新劇昨日開播！女主角是「大陸第一美」
而霍建華主演的陸劇《他為什麼依然單身》昨（16）日才在騰訊平台開播，該劇改編自日劇《不能結婚的男人》，霍建華在劇中飾演單身多年的毒舌設計師俞瑜，女主角則是有「大陸第一美」封號的女星朱珠。霍建華另一部主演的懸疑陸劇《搏憶》今年1月也已殺青，他這才有時間好好休假，獨自出門吃火鍋。
資料來源：火鍋店粉專、《他為什麼依然單身》微博
