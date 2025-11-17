我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北市長選戰升溫，民進黨將派誰迎戰有意爭取連任的蔣萬安，成為外界討論焦點，日前壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已表態爭取提名，近日更有黨內選戰幕僚透露，綠營在北市「最夢幻人選」其實是前副總統陳建仁；另一方面，聯電創辦人曹興誠則公開建議，應徵召立委沈伯洋披掛上陣。對此，精神科醫師沈政男認為，綠營不必浪費時間在2026這一局，反而要想想，2030誰來選台北市長？沈政男表示，吳怡農是吳乃德的兒子，吳乃德是政治學博士，在1987以後的台大學運圈是重要導師與啟蒙者，當時大家都會參加他帶領的讀書會，鄭麗文也是其中一員。吳怡農講話的風格跟他的父親類似，都是溫文儒雅，不疾不徐，這樣的風格當學者很適合，然而要選舉就嫌口味清淡了一些；至於蔣萬安也是外型好、溫和理性的類型，但講話該要有抑揚頓挫、表情升降的時候，還是能夠做出來。沈政男提到，台北市的選票結構是藍大於綠，從1994民選市長以來都沒有改變，大約是六比四，但這不代表綠營沒有機會，因為中間選民比例不低。綠營的問題在於，30年來並沒有形成一個在台北市栽培市長候選人的SOP，就只是選舉到了，看誰適合，就上了。當然藍營在南雄（台南、高雄）也是如此，但台北市的板塊沒有那麼懸殊，人選若夠強就有機會。阿扁雖是靠三腳督選上台北市長，但即使是一對一，也是很有機會。「吳怡農可以去看陳水扁怎麼說話與演講，剛好跟他是一個對比。」沈政男指出，陳水扁若太遙遠，王世堅就是一個最好的典範，吳怡農應該每天看王世堅的受訪、質詢與演講影片，感染那股既草根又霸氣的氣勢，這是他最欠缺的風格元素。他續指，吳怡農有一個「壯闊台灣」的組織，問題是，啊現在是要選台北市，是不是應該改成「壯闊台北」？很殘酷地，吳怡農以為自己有立法委員與台北市長的格局，偏偏總是時不我予，而2026看起來，他也沒有機會選上台北市長。沈政男直言，吳怡農是綠營的蔣萬安，可惜綠營不懂得栽培政治人才，就只是靠直覺來選舉，他必須自己找到適合的路線。選立委的意思是想要進軍中央，其實吳怡農還年輕，先在台北市基層經營，當上市議員以後可選市長也能選立委，是比較踏實的方案。更殘酷的是，如果他連台北市議員都選不上，那就證明了他不適合這個行業，該考慮轉換跑道了。「2026的台北市長是蔣萬安的囊中物，綠營不必浪費時間在這一局。」沈政男強調，反而要想想，2030誰來選台北市長？如果2028賴清德連任成功或失敗，蔣萬安會不會選2032？如果有一天蔣萬安當上總統，對恨蔣的綠營來說，將是難以承受的政治諷刺劇。