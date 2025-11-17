我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市燕巢區16日下午，一名70歲林姓工人吊掛原木時，木頭因不明原因突滑落造成貨車翻覆，導致林男遭重壓慘死。（圖／警方提供）

高雄市燕巢區昨日（16日）下午發生一起死亡工安意外！一名70歲林姓男子在深水路工地進行吊掛作業時，巨型原木不明原因滑落，砸中一旁貨車，造成貨車翻覆壓住林男。警消獲報趕抵現場時，林男已明顯死亡。今天林男遺體將進行初步相驗，其兒子抵達殯儀館認屍時表示，不會向公司求償。不過，高雄市勞工局指出，若查證雇主違反職業安全衛生法相關規定，將可處最高30萬元罰鍰，並追究刑事責任。據了解，70歲林男當時操作吊臂吊掛原木時，原木突然因不明原因脫落，砸倒一旁自用大貨車，造成車輛翻覆壓傷林男，警消到達現場時，林男已經沒有呼吸心跳，雖然由地主找怪手協助脫困，但現場明顯死亡。警消獲報後到場，立即拉起封鎖線並協助安全管制，同時通報勞檢處派員到場調查，至於詳細事發原因尚待進一步釐清。今天上午11點左右，林男遺體在高雄市立殯儀館進行相驗；兒子到場認屍，表示得知父親噩耗相當震驚，晚間抵達現場時，貨車已經回正，只知道爸爸是被要求過去吊木頭，沒想到竟遇死劫，另外他還說，不會向公司求償。對此，高雄市勞工局指出，針對此案，勞工局勞檢處已派員前往釐清處理，若查證雇主涉有違反職業安全衛生法相關規定，可處雇主最高30萬元罰鍰並移送地檢署追究雇主刑事責任。