入秋最強冷空氣今（17）晚就會開始影響台灣，北部最冷可能出現13度以下低溫，周四開始才會逐漸回暖。不少人拿出發熱衣準備禦寒，但日系平價服飾品牌UNIQLO提醒，發熱衣其實具有「保存期限」，官方公開建議使用年限為3個冬季，約3年就該更換，民眾可以從標籤判斷製造日期，否則發熱衣過期後，保暖效果就可能大打折扣！
發熱衣會過期！UNIQLO揭有效期限：3年就該換
台灣UNIQLO曾在官方IG帳號分享發熱衣小知識，許多人不知道其實發熱衣也有使用期限，其實發熱衣建議使用年限為「3個冬季」，主要原因在於HEATTECH的保暖性能仰賴聚氨酯纖維的彈性，一旦布料老化、彈性下降，發熱效果就會減弱。若經常穿導致布料變薄，就應儘早更換，反之若一年只穿一兩次，也不必硬性滿3年就淘汰。
那麼要如何看發熱衣穿了多久呢？其實每件發熱衣標籤上都有年份，從最上方的數字括弧中的前兩個數字就能看出，第一個數字代表年份，第二個數字代表季節「春、夏、秋、冬」。像標籤出現「271-408240（84-40）」表示2018年秋季生產；如果今年購入的發熱衣標示「392-753827（43-76）」，則代表為2024年秋季製造，到了2027年就差不多該汰換。
發熱衣尺寸怎麼挑？清洗地雷一次看
除了年份，UNIQLO也強調挑選尺寸的重要性，發熱衣千萬不能買過大，許多人擔心縮水而刻意買大，但這會讓衣物與皮膚之間出現空隙，使熱能難以留存，保暖效果自然大打折扣，最好是選擇合身尺寸即可。
至於發熱衣的洗滌方式，UNIQLO表示，手洗或弱水流清洗都可以，但水溫不得超過40度，也不能使用特殊洗劑、乾洗或烘乾機，以免破壞纖維結構。標籤上都有說明洗衣正確方式，建議大家洗衣服前要多加確認！
資料來源：UNIQLO官方IG
