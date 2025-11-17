我是廣告 請繼續往下閱讀

據最新精算，按目前趨勢勞保基金恐在2031年出現846億元負債，陷入破產。朝野立委為了減緩勞保負擔，希望將政府撥補入法，明訂撥補金額不得少於1000億元。勞動部長洪申翰表示，政府撥補已是政府現有方向，但認為每年1000億元以上直接入法恐有疑慮，但勞動部希望爭取更高。國民黨立委王育敏也指出，勞保基金從2017年就面臨收支不平衡，民進黨執政9年都是採取政府撥補，認為與其任由執政黨編列撥補預算，應該要入法執行，但是勞動部部支持寫固定金額，這樣勞工怎麼對政府放心？對於面對政府撥補入法態度，洪申翰表示，撥補法制化是同意的，但如果要限定金額，就會違反《財政紀律法》規定，不得增訂固定經費額度或比率保障，因此如果限定1000億元以上恐有違法疑慮，「如果是爭取（1000億元以上），我一定會爭取！」而當主計總處被王育敏問到是否支持政府撥補？主計總處說明，並無支持或反對，但建議整體收支條件必須要重新考量，因為社會保險設計上就應該是由雇主、勞工及政府一起面對財務責任。王育敏也說，撥補是短期措施，當勞保收入一年4500億元幾乎不會動，但到2034年時勞保一年支出未來恐達1兆500億元，這樣相差6000億元，恐難以用政府預算來彌補，國民黨立委賴士葆質詢表示，對於朝野為勞保基金爭取至少挹注1000億元，「你應該很高興？」洪申翰回應，勞動部還是要持續爭取，因為近年政府挹注都超過1000億元，如去年、今年撥補1300億元，明年預算編列也是1300億元，所以還需要再爭取。另外，賴士葆質詢指出，雇主依法按月為其提繳不低於每月工資6%的退休金，另外可以再選擇自提1%至6%，享有免計所得課稅誘因，然而總體勞工使用自提比率偏低，僅有15%，認為是否可能是收益太低？他補充，若勞保跟勞退加起來一個月平均領約2.4萬元，再加上按照現有生活水平，一個月平均生活費至少3.2萬元，這中間還有8000元不足，認為6%應該可以提高至10%，讓勞工「老有所保」，如果勞動部提到財政委員會，他會來支持。洪申翰解釋，目前勞動基金運用收益長期都有大於6%至7%，認為員工如果多自提，對於退休後生活將有所幫助，但高收入勞工自提比率確實比較高，但低收入勞工就意願不高，應該要優先克服低薪勞工意願，政府近年不斷調整最低工資，也是希望改善退休後狀況；至於委員建議，勞動部將與財政部討論，並在2個月內提出評估。