NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士隊前鋒格林（Draymond Green）再度陷入場邊爭議！他今（17）日作客紐奧良鵜鶘之戰，因不滿場邊球迷高喊一句「Angel Reese」的嘲諷而情緒失控，直接走下場與球迷對峙，雙方距離不到30公分，場面一度火爆，所幸裁判與場邊工作人員急忙介入將他拉開，避免衝突升級。事件發生在比賽的第二節中段。格林（Draymond Green）在防守鵜鶘前鋒瓊斯（Herb Jones）時被吹犯規，當他準備站上罰球線時，一名坐在第一排自稱Sam Green的鵜鶘球迷突然站起來高喊：「Angel Reese！」該名球迷事後向媒體透露，他的本意是調侃格林（Draymond Green）雖然搶了好幾個籃板，但卻遲遲沒有出手得分。里斯（Angel Reese）是WNBA新星、前LSU名將，以驚人的籃板能力著稱。不過，這句話顯然刺痛了格林，他立刻走出罰球區、直衝場邊與該球迷對峙。事後，球迷山姆向媒體透露：「我只是開玩笑，沒有罵髒話。他卻朝我走過來，還對我大吼要我閉嘴，說再講就要揍我。」他表示，格林的舉動讓他感到「有點被威脅」，並笑說：「他從罰球區走了12英尺過來對我咆哮，這太誇張了吧。」格林的火爆脾氣在聯盟中早已不是新聞，他過去多次因爭執、辱罵裁判或球迷被罰款。在2022年，他就曾因「對球迷使用不雅言語」遭NBA罰款2萬5千美元。格林也曾公開抱怨聯盟對球員處罰過重、對球迷太寬容，使他再度陷入爭議。格林（表示：「球迷講什麼都不用負責，反而知道我們要被罰錢，更故意激我們。這根本不公平。」