近期氣溫變化明顯，早晚溫差大。阮綜合醫院兒科醫師于靜雯提醒，近年「幼兒型氣喘」不僅進入11月至翌年4月的高發期，發病年齡層更明顯下降，從過去常見的3、4歲，提前至2歲以下，甚至不到1歲就開始出現症狀。由於嬰幼兒無法清楚表達不適，反覆久咳、喘鳴、夜咳、活動力下降等核心警訊往往成為家長僅有的判斷依據。醫師于靜雯說明，氣喘不是單純的呼吸道感染，而是一種慢性發炎疾病，並與遺傳、環境、生活習慣等因素相關。雖然1歲以下幼兒氣喘的症狀表現與學齡孩童或成人有明顯差別，但因為無法清楚表達不舒服，所以判斷幼兒型氣喘不易，但家長可以幼兒發作症狀的「核心警訊」去觀察，像是久咳不癒，呼吸發出喘鳴聲或吵雜聲，常在夜間或是清晨咳嗽，活動力下降或精神差，餵食困難或容易咳嗽至嘔吐，看似好轉卻反復發作，症狀持續時間超過2週，再加上家族氣喘病史，抽血檢測有過敏體質，基本上就確診是氣喘了。醫師于靜雯解釋，幼兒型氣喘是多種因素疊加的結果，「提早感染」與「環境污染」是造成幼兒氣喘發作年齡逐年下降的原因之一。此外，長期暴露在空污環境中，例如霧霾、工廠廢氣、二手菸等會刺激呼吸道，進而誘發氣喘。還有飲食中過多如炸薯條炸雞塊等「發炎性食物」，也可能間接造成幼兒身體發炎反應。醫師于靜雯建議，雖然年齡那麼小就開始吃藥令人心疼、擔憂，但幼兒氣喘並非終生疾患，症狀會隨年齡遞減，1/3患者會完全痊癒，另1/3的症狀會大幅改善，急性發作次數也會減少。而預防幼兒型氣喘，最好自媽媽懷孕時期開始。此外，新生兒尤其應該避開人多的場所，家長與家中較大孩童，回到家後都要先洗手消毒並換下外出衣物，減少將病毒傳染給年幼寶寶，家中也最好不要有絨毛玩具或貓狗等寵物，保持室內的整潔與乾燥，以控制塵螨、黴菌等過敏原的滋生，降低呼吸道敏感性，全家共同努力為孩子打造更健康的成長空間。