紐約洋基看板球星賈吉（Aaron Judge）向來以獨特的領袖氣質和強大的氣場聞名。然而在今年五月這位超級巨星身上卻開始多了一份難以言喻的溫柔與柔軟。這一切，都歸功於他今年一月出生的愛女Nora。「對我來說，即使是換尿布，也像是一種『獎勵』。」賈吉在接受《東京體育》訪問時毫不掩飾地流露出對女兒的寵愛，也把MVP賽季的所有榮耀歸功給女兒：「只要我知道她在看台上看著我，我就會為了她竭盡全力。」
人生優先順序大洗牌：棒球不再是第一位
洋基本季季後賽不幸輸給差一點登頂世界大賽冠軍的藍鳥，止步美聯分區系列賽，無緣完成「復仇道奇」的宿願。不過洋基隊長賈吉仍憑藉「三冠王」的打擊實力擊敗水手60轟捕手勞雷（Cal Raleigh），登頂美聯MVP。
賈吉在接受《東京體育》訪問坦言，成為父親後，他的人生順序徹底改變了：「最大的變化，毫無疑問是優先順序的問題。過去，我的生命中棒球永遠是第一位，尤其是在到了大聯盟後，我的一切都是為了團隊傾盡全力。但當我成為父親，雖然棒球仍然重要，但陪伴在女兒身邊、盡可能支持她、見證她的成長，自然而然地成為了我心中的第一位。」
他分享了一個溫馨的時刻：「像是我那天4支0、帶著一點自責回家時，一看到女兒的臉和她的笑容，我的心情就瞬間好轉了。無論工作上是好是壞，見到她的那一刻，所有事情都變得微不足道。」
犧牲睡眠也不辛苦 奶爸賈吉樣樣精通
儘管照顧新生兒的生活意味著辛苦，賈吉卻樂在其中，「一開始每天都睡眠不足，確實很辛苦，但說實話，我感到非常快樂。有些人可能會討厭換尿布，但我很喜歡。我覺得自己是在幫助妻子，她懷胎九個月，我希望盡可能減輕她的負擔。我會說：『沒關係，你去睡個午覺，這裡交給我。』」賈吉自豪地表示，在醫院護士的指導下，他現在換尿布已經是「專業人士」的水平。
除了換尿布，他還會主動承擔泡奶、清洗奶瓶、哄睡、甚至推著嬰兒車去散步等工作。對賈吉而言，這些不是「育兒」的責任，而是「和女兒一起相處的時間」。
賈吉把MVP賽季歸功於女兒：為了她竭盡全力
賈吉也坦承，以往的閒暇時間可能會玩電動、與朋友外出或享用美食，但現在和女兒一起度過的時間全都成為他最珍惜的時光。
即使經歷了最初幾個月的嚴重睡眠不足，賈吉在五月下旬的打擊率依然超過4成，並在整個賽季持續打出MVP等級的表現，最終也名符其實獲得本季的MVP。
賈吉毫不猶豫地將所有榮耀歸功給女兒：「這毫無疑問是我的女兒給予我的力量。我的生命中有了新的目標，這讓我多了一個來到球場、展現最佳狀態的理由。雖然她現在還不知道自己正在看什麼，但只要我知道她在看台上看著我，我就會為了她竭盡全力。」
資料來源：《東京體育》
