彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼，台中市龍忠蛋品行在移動管制期間二度進貨該畜牧場的蛋，且芬普尼超標更嚴重。彰化縣政府今天證實並非龍忠蛋品行偷賣蛋，而是整個事件有將近2天的空窗期。蛋行林姓老闆娘表示，自己為了毒蛋風波快得憂鬱症，但不會怪文雅畜牧場。店裡的蛋已換由別家業者供應，即日起顧客要退錢、換蛋甚至用雞蛋換鴨蛋都可以。文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼，移動管制後竟還將蛋賣到台中市龍忠蛋品行！儘管林姓業者強調是接到畜牧場通知已經檢驗合格，9日才去彰化載蛋，並非偷賣蛋，網友仍在該蛋行網路名稱後標註「賣毒蛋」。昨天不少民眾跑到蛋行想退蛋，卻因蛋行未營業撲空。龍忠蛋行今（17）日正常營業，老闆娘表示周日有許多事情要處理，因此沒營業，今天的蛋都是從大肚區另一家畜牧場來的，附有檢驗合格證明，消費者要換蛋、退款都可以。老闆娘表示蛋行經營50幾年，第一次遇到這種事，一開始講話沒有人信「都快得憂鬱症」。媒體問她是否向文雅畜牧場求償，她表示已和畜牧場配合20多年，對方也是善良老百姓，大家一樣很無奈，事情遇到了就一起處理。載整籃蛋來換的顧客說，星期六剛買蛋回家，就看到毒蛋新聞，雖然不確定是否同一批，但老闆娘二話不說就給換蛋，他覺得店家也是受害者，且態度不錯，不會去追究。