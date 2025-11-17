我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧把花生醬抹在蘋果上。（（圖／翻攝自YouTube＠이다혜 李多慧）

▲李多慧很認真備餐。（（圖／翻攝自YouTube＠이다혜 李多慧）

韓籍啦啦隊女神李多慧的舞蹈實力已經不用再多說，除了每次的應援總令人驚艷之外，她全身的肌肉、小蠻腰也總是令人讚嘆，許多人都好奇她怎麼維持身材，李多慧終於聽到粉絲的聲音，在YouTube分享自己長年維持48公斤的方法，除了自備三餐外，她也會到好市多一次買齊食材，回家裝在真空袋裡面保存，有趣的是，李多慧的早餐是吃蘋果抹花生醬。李多慧在YouTube上分享自己長年維持48公斤的方法，一起床就先喝一瓶水，早餐通常是蘋果或是果汁，不過很有趣的是，李多慧把花生醬抹在蘋果上吃，她表示這樣有助穩定血糖，但是要100％沒加糖的花生醬才行。接著她公開果汁食譜，一根香蕉、一勺燕麥，再加入黑豆粉、黑芝麻粉、冷凍藍莓和覆盆子，倒入低脂牛奶，她會放在保冰袋裡面帶出門，隨時拿出來喝，幾乎不會餓，李多慧坦言，自己在減肥時，如果食物不好吃，是一定吃不下的，要大家減肥時記得找好吃的食物，要把「減肥」這件事當成朋友。她也秀出放保健食品的桌子，各式各樣的維他命，還有真空包裝的滷蛋、堅果，除此之外，李多慧也會到好市多採買，生菜沙拉、韓式烤牛肉、牛小排都是她的選擇，回家後會逐一分裝在真空保鮮盒裡，每天出門都會自備餐盒，宵夜則是烤地瓜。看完李多慧的分享，可以發現她吃得非常健康，而且不嫌麻煩，即便外出工作都堅持自己帶餐盒，讓許多粉絲都佩服留言，「真心佩服多慧平常都這樣自己處理飲食還有食材」、「平常要練啦啦隊跳舞還要比賽應援已經忙到不行了，還是花時間來處理這些東西，難怪可以一直這樣保持身材這麼好又健康」、「只能說多慧的行動力跟毅力真的異於常人」、「只有懶女人，沒有醜女人，多慧太讚」。