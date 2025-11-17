我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市政府觀光局主辦的「2025 高雄鹹酥雞嘉年華」15、16 日連續兩天以誘人香氣與炸物美食，吸引逾12萬名民眾到場大快朵頤。高市府觀光局長高閔琳表示，活動期間參展店家及周邊商圈百貨業績成長五成，更直接帶動捷運運量，熱鬧盛況再創新高。除台灣民眾外，更有許多來自韓國、港澳、馬來西亞、日本、歐美地區的民眾也前來朝聖，顯示高雄鹹酥雞的美味跨國界、魅力無法擋。活動每年均邀請專業評審團進行評分，評審團從賣相、調味、炸物熱度與食材新鮮度等面向多次討論後，選出「最佳口味獎」、「炸工超群獎」、「特色風味獎」、「獨特創新獎」等殊榮，同時，活動現場也由數千名民眾投下寶貴一票的「最佳人氣獎」，最終由「統香鹹酥雞—嘉義總店」奪下。評審長楊志中指出，今年參賽店家火力全開、端出最強招牌餐點吸引評審目光，今年作品不僅在調味層次表現亮眼，許多攤家更在炸工細節如火候、油溫控制等展現高度專業，讓整體競爭強度明顯提升。觀光局表示，年底前還有多場海內外偶像明星演唱會，而冬季正是走訪高雄的最佳時節，本週末11月 22、23 日將在凹仔底公園登場「高雄咖啡節」，12月更接力推出「野趣東高雄–杉林場」、「高雄聖誕生活節」及卡司堅強的「高雄夢時代跨年晚會」等，誠摯邀請海內外遊客與市民朋友歲末年終一起感受高雄的城市魅力與滿滿活力。更多高雄觀光活動資訊，請上「高雄旅遊網」、FB粉專及IG。