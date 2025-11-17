我是廣告 請繼續往下閱讀

中市西屯區寶慶街50巷口，今凌晨發生陳姓居民因不滿賓士、豐田等改裝噪音車繞行，持滅火器下樓制止理論竟遭毆打，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華等人議會質詢，陳淑華表示，西屯鬧區飆車不是新聞，這次當街打人、盧秀燕不配稱媽媽市長。市長盧秀燕表示，對於鬧事行為「強力執法，決不寬貸」。警察局長吳敬田指出，警察局第六分局於凌晨1時57分接獲報案，指出西屯區寶慶街50巷口發生妨害安寧及傷害情事。分局迅速派遣24名警力，於2時01分抵達現場，當場逮捕5名涉案嫌疑人，並立即將陳姓民眾送醫，經診斷無生命危險。後續將依法報請檢察官偵辦。市府警察局表示，遭毆的陳姓民眾無生命危險，目前已逮捕5名犯嫌，依傷害、聚眾鬥毆等罪移送台中地方檢察署偵辦。警方調查，以趙姓男子為首等人凌晨駕駛改裝車在西屯路及寶慶街一帶繞行，因車輛排氣噪音過大影響居民安寧。陳姓民眾因不滿其行為，下樓持滅火器理論，卻遭對方持棍棒攻擊，造成全身多處擦挫傷。警方到場後立即控制現場，並持續追查是否有其他共犯。第六分局強調，對滋擾治安、危害公共安全的暴力行為，警方絕不容忍，將持續強化巡邏及取締，確保市民夜間安寧與社區安全。