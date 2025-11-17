我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湯姆克魯斯（左起）、黛比艾倫、溫恩湯姆斯同獲今年的奧斯卡榮譽獎。（圖／美聯社／達志影像）

▲李奧納多狄卡皮歐出席奧斯卡榮譽獎典禮，也有替新片造勢的目的。（圖／美聯社／達志影像）

▲艾瑪史東也是今年奧斯卡榮譽獎典禮的來賓，短髮造型很吸睛。（圖／美聯社／達志影像）

▲《左撇子女孩》導演鄒時擎特別到美國出席奧斯卡榮譽獎典禮，週末還要參加在台北的金馬獎頒獎典禮。（圖／美聯社／達志影像）

▲「暮光女」克莉絲汀史都華出席奧斯卡榮譽獎典禮，表情一如以往厭世。（圖／美聯社／達志影像）

從首部電影《無盡的愛》推出到現在44年的湯姆克魯斯，終於獲頒屬於自己的一座奧斯卡金像獎，雖然是榮譽獎，典禮陣容比起正式的頒獎典禮還要星光熠熠，李奧納多狄卡皮歐、艾瑪史東、珍妮佛勞倫斯、凱特溫絲蕾等都出席。阿湯哥握著小金人感性告白：「拍電影不是我的工作，就是我整個人！」贏得熱烈掌聲。湯姆克魯斯曾經以《七月四日誕生》、《征服情海》、《心靈角落》兩度提名奧斯卡影帝與一次最佳男配角，可惜全都落敗，儘管貴為好萊塢最走紅的巨星之一，始終沒能成為小金人得主，隨著他近年來大都在拍攝商業大片，能入圍奧斯卡甚至得獎的機會也不太被看好，今年主辦單位終於頒給他一座榮譽獎，肯定他多年來在電影事業上的成就。在致詞時，湯姆克魯斯感性說道：「電影帶我環遊世界，幫助我欣賞和尊重彼此不同的差異，同時也向我展現了大家共通的人性，我們在好多地方都是相同的。不管我們從哪裡來，在電影院裡，我們一起歡笑，一起感受，一起期盼，這就是這種藝術形式的力量。拍電影不僅是我的工作，就是我整個人生。」對著全場來賓，湯姆克魯斯也表示從小時候就愛上去戲院看電影，記得一道光穿過房間，抬頭望去彷彿在銀幕上炸開來。突然間整個世界變得廣闊，遠超過他之前的認知，激發了他對冒險、知識、塑造角色、說故事、探索世界的渴望。他的致詞充滿感情，也獲得好評。以往各種奧斯卡榮譽獎會在頒獎典禮上頒發，後來改成每年11月的奧斯卡理事會獎晚會上頒發，得獎者反而能夠更盡興、不用擔心拖慢典禮時間的情況下，享受自己終獲肯定的尊榮。而今年度的奧斯卡理事會獎晚會，星光陣容比正式的典禮還要亮眼，不只《鐵達尼號》經典銀幕情侶李奧納多和凱特溫絲蕾都到場，昔日同樣當紅的「暮光女」克莉絲汀史都華、艾瑪史東、珍妮佛勞倫斯、「格雷女」達珂塔強生都出現，影帝布蘭登費雪、影后葛妮絲派特洛也來了，性感女王珍妮佛洛佩茲、動作天王巨石強森等都是典禮來賓，同來見證阿湯哥的光輝時刻。為何奧斯卡理事會獎晚會常能有這麼盛大的陣容，因為主辦單位和奧斯卡頒獎一樣都是美國影藝學院，有心爭取明年獎項的影人，這就是個極重要的造勢場合，最好能到場。代表台灣角逐最佳國際影片的《左撇子女孩》導演鄒時擎也出席了這場活動，又得趕回台灣在週六的金馬獎頒獎典禮上亮相，並不輕鬆。今年其他獲頒奧斯卡特別獎的還包括美術指導溫恩湯瑪斯，以及身兼演員、舞者、導演等多重身分的黛比艾倫，資深鄉村歌后桃莉芭頓則獲人道精神獎，她未能親自到場領奬，健康狀況再度引發疑慮。