▲妮可基嫚（左）19年婚姻破裂！遭爆已分居齊斯艾本（右）數月。（圖／翻攝自IG@nicolekidman）

58歲的妮可基嫚與鄉村天王齊斯艾本結婚19年，今（30）日驚傳分居、離婚震驚演藝圈，妮可基嫚過去曾與湯姆克魯斯有過一段婚姻，兩人結婚10年間並未生育，直到要談離婚時，妮可基嫚傳出懷孕又流產，加州法律規定，結婚10年以上可分對方一半財產，湯姆克魯斯要給妮可基嫚的贍養費，當場打了3.3折，從63億元台幣變成21億元台幣。妮可基嫚和齊斯艾本被《TMZ》爆料兩人自今年夏天以來就已經分居，並且是由男方提出，妮可基嫚擊力挽回，目前她獨自照顧17歲與14歲的女兒。事實上，妮可基嫚的前一段婚姻也非常坎坷，和湯姆克魯斯結婚11年都並未生育，而是領養了1子1女，當時還傳出兩人有生育上的問題。不過就在兩人談離婚時，妮可基嫚傳出懷孕但後來又流產，最終仍無緣與湯姆克魯斯育有自己的孩子，10年婚姻結束時，最令外界好奇的就是贍養費問題了，根據加州法律規定，要是夫妻結婚10年以上，就可分得對方一半財產。湯姆克魯斯趕在10週年之前與前妻離婚，贍養費直接打3.3折，從63億元台幣變成21億元台幣。而此次妮可基嫚和齊斯艾本若離婚，兩人結婚19年，贍養費問題想必又會受到高度關注。