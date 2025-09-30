我是廣告 請繼續往下閱讀

▲妮可基嫚（左）跟齊斯艾本（右）傳出19年婚姻破裂。（圖／妮可基嫚IG@nicolekidman）

好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）跟湯姆克魯斯（Tom Cruise）離婚後，和與澳洲鄉村歌手齊斯艾本（Keith Urban）於2006年再婚不料昨（29）日傳出兩人已經分居鬧離婚。妮可基嫚兩段婚姻中共育有1子3女，1子1女是跟前夫所領養，再婚後生下1女，小女兒是靠代孕生下。對於喜歡小孩的妮可基嫚來說，能生一個小孩無疑是自己的夢想，不過她在跟湯姆克魯斯的11年婚姻中，都沒有生下任何孩子，雖然兩人領養了1子1女，不過妮可依然不想放棄懷孕的可能性，可惜的是兩次懷孕下都流產了。2006年妮可跟齊斯艾本再婚，妮可終於如願生下自己的孩子，那就是女兒費絲（Faith），接下來妮可雖然還是想要孩子，不過礙於身體問題只好作罷，最後他們找到代理孕母，順利生下小女兒桑黛（Sunday），順利擁有自己的血脈。妮可基嫚、齊斯艾本結婚19年，被讚是演藝圈的典範，沒想到昨日，媒體《TMZ》爆出兩人在數月前就開始分居，齊斯艾本還直接搬出夫妻倆的家，並在當地另外購置新房居住，獨留妻子照顧兩名女兒。有知情人士指出妮可基嫚不想分開，「她一直試圖想挽回」，不過齊斯似乎心意已決。