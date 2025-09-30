我是廣告 請繼續往下閱讀

▲妮可基嫚（左）遭爆與齊斯艾本（右）分居數個月。（圖／妮可基嫚IG@nicolekidman）

58歲好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）與57歲澳洲鄉村歌手齊斯艾本（Keith Urban）於2006年再婚。不料昨（29）日竟驚傳兩人已分居數月，19年婚姻破裂。據知情人士透露，妮可基嫚不想分開，一直試圖挽回這段婚姻，但男方早已在今年初夏時搬離愛巢，並另外購置了新房。妮可基嫚與齊斯艾本再婚後育有兩名女兒，19年的婚姻也被讚是演藝圈典範，但不料昨日，卻被《TMZ》爆出兩人早已在夏初就開始分居，齊斯艾本還直接搬出夫妻倆在田納西州納什維爾的家，並於當地另外購置了新房，獨留妻子照顧兩名女兒。有知情人士向《Page Six》透露「感情有時候就是會走到盡頭」，並指出妮可基嫚不想分開，「她一直試圖想挽回」。除此之外，還有人指出齊斯艾本目前繼續在進行巡演，妮可基嫚則獨自在這艱苦的時期，照顧兩名女兒，撐起整個家。據悉，分居是齊斯艾本獨自做的決定，妮可基嫚則不想分開。而對於兩人是否會正式辦理離婚手續，目前則尚未有任何消息。妮可基嫚在1990年出演第一部美國電影《霹靂男兒》（Days of Thunder）結緣湯姆·克魯斯（Thomas Cruise），並在男方尚有婚姻關係的情況下，進一步發展，在同年平安夜結婚。但不料在2001年2月，湯姆·克魯斯以「與女方有不能調解的差距」離婚。而當時妮可基嫚已懷孕3個月，但最後流產，兩人之後也沒有公開更多離婚相關細節。而在2006年6月，妮可基嫚與齊斯艾本迎來第二段婚姻，並育有兩名女兒，一家四口生活美滿，妮可基嫚也時常與老公在公開場合放閃，每一次同框都能感受到滿滿甜蜜。據悉，在今年6月，妮可基嫚才PO出與老公合照慶祝結婚周年，不料才過3個月就傳出分居，讓外界都非常震驚。