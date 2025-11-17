美國紐約警方近日逮捕到一名橫行紐約高檔餐廳吃霸王餐的女子，美媒披露，一位名叫Pei Chung的女子佯裝成美食網紅到處到米其林等級餐廳點餐，事後要求店家讓她免費享用，讓許多店家相當傻眼，要求女子刷卡時，卻沒有一張卡能刷過，女子甚至一度想用性服務肉體償還。值得注意的是，該名女子在社群平台上的自我介紹欄，自稱是台灣人。
根據紐約郵報報導，一名34歲布魯克林女子Pei Chung近期被紐約警方逮捕，警方指出這名女子同時坑殺多家紐約高級餐廳和米其林餐廳，假扮網紅不斷吃霸王餐。
紐約郵報指出，Pei Chung在Instagram上時常炫耀 Prada 高跟鞋、Louis Vuitton 手袋與 Hermes 皮帶，至今已被捕五次。紐約警方告訴紐約郵報，女子在光顧高檔餐廳Peter Luger與Francie等店家之後拒絕付款，還在社群媒體上炫耀這些「白吃白喝」的餐點。
報導提到，Pei Chung假扮美食網紅，會準備相機與燈光設備，向她的 1.3 萬粉絲發布米其林等級餐廳的菜色，受害餐廳Meadowsweet的消息人士透露，「她穿得光鮮亮麗走進餐廳，點了數百美元的食物不付錢，然後在 Instagram 上發文，好像餐廳是聘她來宣傳一樣，而且她所有的卡都刷不過」。
警方指出，Pei Chung在10月22日來到Francie餐廳享用了 15 美元的鵝肝、32 美元的生牛肉片、52 美元的羊排以及其他眾多品項等多道餐點，總計188美元（約新台幣5850元）的餐費，卻想不付錢試圖透過交換的方式抵銷餐費。餐廳老闆溫特曼（John Winterman）指出，女子走進店時的態度就像是餐廳已聘請她做網紅宣傳。老闆指出，「我那時說，『那是我們必須事先商定同意的事情，而我們並沒有這樣做，所以我需要妳付帳』」，但她的卡卻刷不過，女子說家裡會匯錢過來，之後甚至還回到店裡想再吃一次，但因先前沒付款被拒絕服務。
Pei Chung於11月7晚間想如法炮製，點了83.83美元（約新台幣2600元）的餐點，但拒絕付款，隨後被警方逮捕。
另一家餐廳Peter Luger經理萊昂納多（Jeckson Leonardo）透露，女子曾經在要結帳的時候，消失長達45分鐘，他們發現她躲在洗手間裡，「她出來要結帳的時候，她還問服務人員是否願意幫她付錢，她會用不是現金的『另一種方式』回報」，店家敘述，女子試圖以性服務肉償來支付牛排費用。
值得注意的是，若根據紐約郵報所放上的女子個人資料和照片，可查出女子的個人IG和Linkedin，女子在IG自我介紹欄位中自稱是台灣人，而在Linkedin資料中，更是在學歷欄位放上了高雄師範大學的學歷資料。不過，美媒與警方並未提到該名女子國籍，有鑑於其被指控為吃霸王餐的案件，尚無法得知其學歷及國籍真實性。
