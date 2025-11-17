我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）與妻子艾莎（Ayesha Curry）長年以恩愛形象聞名，兩人共同育有四名子女，家庭生活一向堪稱模範。然而，爭議不斷的饒舌歌手6ix9ine近日卻在直播中拋出驚人言論，聲稱自己曾與艾莎發生過親密關係，引發美國網友熱烈討論。其中許多網友毫不留情地在該篇貼文底下留言：「是在夢裡嗎？」、「不要再蹭了」、「這人就是騙子。」事件發生於直播主Adin Ross與N3on的節目，N3on在訪談中向6ix9ine提問：「你曾睡過最有名的人是誰？」為避免引發爭議，兩名主持人甚至提醒他：「你也可以說是夢到的。」然而，6ix9ine卻毫不避諱地直接點名柯瑞的妻子艾莎。這突如其來的回答讓主持人瞬間愣住，只能連忙驚呼「哇」，而該片段也迅速在社群平台上瘋傳。然而，與爆料的震撼程度相比，可信度似乎更受到外界質疑。6ix9ine過往爭議不斷，如今又在沒有任何證據的情況下，突然稱自己與柯瑞妻子有染，讓許多美國網友直言「根本是在蹭」。有網友留言表示：「真的是在夢裡吧」、「他一直都這樣。」也有人認為：「沒證據就不要亂講。」值得一提的是，艾莎過去曾因其實不想生小孩、不甘成爲老公陪襯的態度等言論引發網友反感，因此她在美國網友眼中的評價本來就相當兩極。也因為這層背景，部分網友在看到這段爆料後冷回：「其實不意外。」不過，大多數人仍不願相信此事，認為6ix9ine的言論還是缺乏任何可信度。截至目前，柯瑞夫妻均未針對事件作出回應。