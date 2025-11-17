我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝京穎（左）賣命拍攝，冷到全身發抖。（圖／民視提供）

▲謝京穎戲約不斷，演技受到認可。（圖／民視提供）

Energy張書偉因閃兵遭到起訴，老婆謝京穎則賣命拍攝八點檔，在《好運來》中上演溺水戲碼，劇中謝京穎飾演的「可薇」遭陳家逵設計下藥昏迷，在冰泉中搏命演出，冷到全身痙攣，直言是極限挑戰。即便老公張書偉因閃兵遭到起訴，謝京穎仍積極投入工作，此次要飾演溺水狀態，她表示雖然不怕水，但要在很深又很冷的水溫中長時間憋氣，讓她非常緊張，拍攝時頻頻發抖，肚子痙攣。她透露，由於拍攝場地是冰泉，水溫極低，身體完全無法適應，苦嘆：「這真的太冷了，我連在水裡等一秒都沒辦法！」每當導演一喊卡，她都必須立刻衝去沖熱水。這場戲中，陳家逵趁機對謝京穎下安眠藥，還假裝抽筋引誘她下水，再把她壓進水中，陳家逵表示，雖然劇中角色心狠手辣，但他演出時內心其實很掙扎：「那種良心不安和執行任務的矛盾情緒是很糾結的。」他也稱讚謝京穎的敬業，讓這場戲張力十足。楊皓崴到了現場奮不顧身跳水將謝京穎救起並進行CPR，楊皓崴在水中動作俐落、表情焦急，展現了對女友的深情，不過就在他成功救人後，因為身體虛弱及巨大的精神壓力，體力澈底透支，開始胸痛、臉色蒼白，竟當場倒地昏迷。楊皓崴透露，為了表現出角色子峰耗盡心力、瀕臨倒下的真實感，他特地在拍攝前在現場連跑好幾圈，讓自己身體達到極度疲憊的狀態，他說：「子峰是一個身體不好但內心很堅強的人，他必須用盡所有力氣去救可薇，倒下的那一刻是完全放盡了。」而子峰倒地後心臟病發，引發下一波讓人意外的劇情發展。