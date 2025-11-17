我是廣告 請繼續往下閱讀

台大電機系學長出手了！宣布發400份雞排：捍衛台大尊嚴

臨時改發放地點！學生冒雨移動

一名自稱台大大氣系的學生預測鳳凰颱風來襲台北市將停班課兩天，更承諾翻車就送300份雞排，原訂16日中午發放卻食言，當事人也沒有出面，爽約數百人。有台大機械系的學長看不下去了，在社群平台Threads上不匿名表示，今（17）日下午三點，將在台大傅鐘補發400份雞排，捍衛台大尊嚴。校園今日湧現超長隊伍，學生們冒雨撐傘排隊，最後也順利領到雞排。一名台大電機系畢業學長昨日在Threads發文，並寫下「看不下去了，身為台大校友，必須捍衛我們母校的尊嚴」，表示自己會在今日下午3點於台大傅鐘發出400份雞排，「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排」，還曬出自己的台大學生證，證實自己是台大學生。電機系學長強調，雞排已全部訂妥。他也分析，「想了想，無法排除外面的人假扮台大大氣的可能，這點我講得有點武斷，這對台大大氣，台大是不公平的」，但他希望能透過行動告訴大家「台大發雞排，沒在跟你匿名的」。今日台大校園湧現超長隊伍，但因校內不允許擺放，因此發放地點臨時變成校門口，只見大批學生冒雨撐傘，趕去校門口排隊，畫面十分壯觀，網友們也紛紛在網上分享自己領到的雞排，直呼「謝謝學長，祝你發大財」。