網紅「館長」陳之漢日前遭3名資深員工相繼爆料，指控涉及性騷擾及多項不當行為。館長昨（16）日晚間開直播全面否認。不料，爆料者之一的李慶元今再公開一張「12年前的對話截圖」，內容疑似是館長昔日合作夥伴對其不滿的訊息，點名館長早年在多起合作案中作風粗糙，包括仲介費爭議、買礦虧損、牽 X6 的高額成本與車輛維修糾紛等內情，考古級對話曝光後，大批網友完全看不懂他想表達什麼，留言區狂刷「所以哩？」、「開始邏輯錯誤了」。李慶元今天在臉書上發文寫道「陳先生早上好，由於這幾天都在上班做蛋捲比較忙，今早比較有空閒，所以早晨先一發嘍。」接著曬出2013年與館長私訊的截圖，訊息內容指控，合夥人（館長）在簽約時保證獲利，但投資至今不僅沒賺錢還賠了數百萬，還質疑合夥人未實際參與工作卻領薪水，懷疑對方收取了仲介費，另外，傳訊者還提到，為合夥人支付了一輛X6每月10萬的費用（總價超過400萬），連後續的引擎維修費30萬也是他支付，怒批「這就是有骨氣的兄弟對我的回報」。李慶元將該訊息轉傳給館長，附上一句「大仔叫我傳給你的」，館長則淡淡表示「所以哩？」李慶元文中補充，館長過去的綽號叫「排副」，並藉機狠酸「原來以前你的 X6 是這樣來的喔」、「你以前待過的公司，也是以前一起相處打拚的兄弟傳給我的」，似乎想暗指某些過往內幕。只是，考古級對話曝光後，網友認為李慶元未說明細節，讓人看得滿頭問號紛紛留言「所以哩？」「開始邏輯錯誤了」、「不是⋯哥，我等你這麼久，你po這是要表達？」、「2013年還在發啊…沒料就說」，還有不少人把焦點拉回他與館長的金錢糾紛「100萬要還了嗎？」「欠館長的錢要不要還！」「人家要告你了耶。」