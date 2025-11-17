我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市近日爆發外縣市芬普尼超標雞蛋流入市面爭議，市議員江肇國、蔡耀頡、張家銨今（17）日痛批市府應變「漏洞百出」，嚴重危及市民食安。議員指出，市府在11月14日檢驗出超標結果後，竟拖延72小時才公告流向與店家資訊，也未在第一時間要求業者暫停使用或全面下架，造成上萬顆問題蛋被民眾誤食，批評市府應徹底檢討食安處理程序。江肇國直言，台中蛋行14日驗出芬普尼超標後，市府未啟動任何緊急措施，許多店家甚至不知道手上蛋品已屬問題，市府不告知、店家無從得知，最後讓消費者承擔風險，完全說不過去。對於市府今日公布的35家蛋品流向名單，江肇國更批評毫無標準可循，只憑市長一句話，「市府顧商家商譽無可厚非，但更應重視消費者食安。」他指出，本次問題蛋流出量高達3240斤，是否售罄或下架竟全靠電話詢問，根本是環保局廚餘查緝模式翻版，整個台中市府「過分鬆散、螺絲掉滿地」。江肇國指出，衛生局長竟以「假日沒有人上班、人力不足，只能電話查訪」辯解，他痛斥：這麼重大食安事件，即便是假日，局長及主管都該上班，竟只讓值班人員打電話，荒謬至極。蔡耀頡也批評，市府在14日得知檢驗結果後，不僅未建立正確SOP逐一通知店家停止使用，更未確認未售出的蛋是否及時收回，「若早一步完成相關作業，民眾誤食毒蛋的風險本可降低。市府查得不清不楚，卻急著對外說「都賣完了、市面沒問題」，這種做法非常不負責任。蔡耀頡指出，先前非洲豬瘟事件已讓農業局與環保局兩名局長下台，根本原因就是疫調混亂、稽查未落實，如今類似問題再度出現，市府必須深切檢討。江肇國強調，市長已承認這次芬普尼蛋處理流程「不合理」，市府更應誠實面對問題，補強制度與程序。議員最後共同呼籲，台中市政府應立即檢討食安應變流程、建立明確SOP，確保未來類似事件能在第一時間保護市民與商家，重建市民對食安的信任。