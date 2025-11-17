我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《歌劇魅影》將於明年3月來台巡演。（圖／寬宏提供）

演出地點/場次：

音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）歡慶40周年，將於2026年3月31日至6月7日分別於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院、台北表演藝術中心大劇場及台中國家歌劇院大劇院盛大巡演，這不僅是《歌劇魅影》第五度來台演出，更是首度北中南全台巡演，一共7種票價，11月19日中午2點正式開賣。《歌劇魅影》2026年適逢經典誕生40周年，製作團隊宣布推出紀念演出版，展開全球巡演，台灣站於2026年3月春季登場，全台北中南巡演64場，打破百老匯全本音樂劇演出場次紀錄。音樂劇大師安德魯·洛伊·韋伯（Andrew Lloyd Webber）以法國作家卡斯頓·勒胡（Gaston Leroux）同名小說為藍本，將故事設定於神秘瑰麗的巴黎歌劇院，描繪一位隱身地底、天才卻孤獨的「魅影」（Phantom），他以神祕力量主宰劇院的命運，使眾人既懼又敬，而在黑暗深處，他被純淨歌聲所觸動，深深愛上年輕女伶克莉絲汀·黛艾（Christine Daaé）。魅影、克莉絲汀與拉烏爾之間既浪漫又殘酷的三角情感，對孤獨、渴望與人性的描繪，使作品40年間屹立不搖。自1986年首演、1988年登上百老匯莊嚴劇院（Majestic Theatre）後，《歌劇魅影》締造無數傳奇，全球觀賞人次突破1億6千萬，以21種語言巡演47個地區、195座城市，榮獲超過70項國際戲劇大獎。2006年，《歌劇魅影》打破《貓》（Cats）的演出紀錄，成為百老匯史上最長壽音樂劇，累積演出超過14,000場，吸引1,950萬名觀眾，票房收益高達13億美元。至今，《歌劇魅影》依然是全球最具代表性的音樂劇之一。製作團隊方面，本次國際巡演由雷納佛·瑞德（Rainer Fried）擔任助理導演，克莉絲汀·布洛姬（Kristen Blodgette）為音樂監製，助理編舞為丹尼·貝瑞（Denny Berry），攜手打造原汁原味的經典重現。這段音樂劇史上最動人的孤靈魂樂章，將在2026年春天於台灣再次綻放。全台巡演場次包括高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院（2026年3月31日至4月12日）、台北表演藝術中心大劇場（4月21日至5月17日）、台中國家歌劇院大劇院（5月26日至6月7日），票價為$1,280、$1,880、$2,880、$3,880、$4,880、$5,880、$6,880，11月19日中午2點正式開賣，購票請洽寬宏售票系統kham.com.tw。2026.3.31(二) 19:302026.4.01(三) 19:302026.4.02(四) 19:302026.4.03(五) 19:302026.4.04(六) 14:30|19:302026.4.05(日) 13:00|18:002026.4.07(二) 19:302026.4.08(三) 19:302026.4.09(四) 19:302026.4.10(五) 19:302026.4.11(六) 14:30|19:302026.4.12(日) 13:00|18:002026.4.21(二) 19:302026.4.22(三) 19:302026.4.23(四) 19:302026.4.24(五) 19:302026.4.25(六) 14:30|19:302026.4.26(日) 13:00|18:002026.4.28(二) 19:302026.4.29(三) 19:302026.4.30(四) 19:302026.5.01(五) 19:302026.5.02(六) 14:30|19:302026.5.03(日) 13:00|18:002026.5.05(二) 19:302026.5.06(三) 19:302026.5.07(四) 19:302026.5.08(五) 19:302026.5.09(六) 14:30|19:302026.5.10(日) 13:00|18:002026.5.12(二) 19:302026.5.13(三) 19:302026.5.14(四) 19:302026.5.15(五) 19:302026.5.16(六) 14:30|19:302026.5.17(日) 13:00|18:002026.5.26(二) 19:302026.5.27(三) 19:302026.5.28(四) 19:302026.5.29(五) 19:302026.5.30(六) 14:30|19:302026.5.31(日) 13:00|18:002026.6.02(二) 19:302026.6.03(三) 19:302026.6.04(四) 19:302026.6.05(五) 19:302026.6.06(六) 14:30|19:302026.6.07(日) 13:00|18:00