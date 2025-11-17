我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「館長」陳之漢近日遭3名資深員工接連「毀滅式」爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為，而館長昨（16）日晚間再直播否認所有指控，並反爆料把這3員工當爹在養，爭議不斷延燒。對此，國民黨桃園市議員詹江村聽了元老級員工「大師兄」李慶元的爆料內容後，直呼「陳之漢我懷疑你跟團隊在演戲」。李慶元出面爆料，館長曾以自己「尺寸太小」為由，要求高階主管小偉傳下體照給館嫂助興，甚至兩度叫小偉與館嫂發生關係，導致他身心靈受創。然而，李慶元在爆料中還指出，「館長的便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法，讓他們經營困難」，讓詹江村在臉書發文表示，「根本是史上最強暗黑業配文」。詹江村直呼，「民進黨青鳥這次被玩了！ＸＸＸＸ的，陳之漢我懷疑你跟團隊在演戲，我ＸＸ的還傻傻挺你，你們根本是業配文嘛！員工爆料，對兄弟的感情，老婆都可以共用，借錢也沒問題；對消費者，食材用最好，便當用最好的，豬肉用溫體，一切按照勞基法，Ｘ，你們這番操作，絕對可以得到史上最強業配文獎」。