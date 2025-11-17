積欠管理費不能搭電梯？高雄有一名鍾姓屋主從2018年10月開始，就沒有繳交管理費，後續他向社區管委會索取電梯磁卡，卻被拒絕，鍾姓屋主指控，管委會拒絕提供電梯磁卡，害他無法出租房屋，損失24萬租金，因此怒告管委會求償，並要求提供磁卡。高雄地院法官審理後認為，權利、義務是相對的，不能只要求權力，卻未盡義務，因此駁回鍾姓屋主請求，全案仍可上訴。
拿不到電梯磁卡 憤而提告求償24萬租金
根據判決書指出，鍾姓男子表示自己是房屋所有權人，依照《公寓大廈管理條例》規定，他有權利跟管委會索取電梯磁卡，但是管委會卻用他從2018年10月開始未繳納管理費為由，拒絕給他磁卡，害他在2023年到2025年之間，沒辦法把房屋出租，損失24萬元租金收入，氣得提告管委會求償，並要求提供1張電梯磁卡。
管委會對此表示，依照使用者付費原則，社區管委會沒有無償提供住戶電梯磁卡義務，鍾男沒有依照社區規約繳納管理費，管委會可依規約第8條規定，不提供電梯磁卡。
法官：沒盡義務不能要求權利 駁回鍾男請求
高雄地院法官審理時認為，權利和義務的關係是相對的，不能只是要求權利，而不顧及本身應盡之義務，公寓大廈屬於集合式住宅之體系，每名區分所有權人都有繳納管理費之義務，因此才能要求管理委員會盡《公寓大廈管理條例》職責；鍾男長期沒繳管理費，當然難以要求管委會提供電梯磁卡，而且一般來說，製作磁卡也需要成本，鍾男沒繳交製作費用，就要求管委會提供磁卡，沒有根據。
另外，鍾男還表示該房子是空屋，不用繳交管理費，但法官認為，如果該屋為空屋不需繳交管理費，為何能出租給他人正常住用？既然都能出租，就不算空屋，因此駁回鍾男租金損失請求，全案可上訴。
資料來源：司法院
